4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu!

İstanbul'da olay, Beyoğlu ilçesinde Kocatepe Mahallesinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki kız çocuğu evdekilerin dalgınlığından yaralanarak pencereye çıktı.

Yabancı uyruklu kız çocuğunun park halindeki aracın üzerine düşmesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, camdaki çocuğu fark eden mahalle sakinlerinin koşması görülüyor.

Camdaki çocuk, yaklaşık 10 metreden önce aracın üzerine daha sonra da yola düşüyor. Yardıma koşan bir kişi ise çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalışıyor.

Çocuğun yardımına koşan Samet Ögel, "Ben yan tarafta oturuyordum. Otelden müşteri çıkış yaptı. "Bebek bebek" diye seslendi. Koşa koşa oraya gittik. Üçüncü katta bebek iplerde asılı kaldı. Altında araç olduğu için biz müdahale edemedik. Araç sahibi aracı ileriye alacakken bebek düştü. Önce kafasını ikinci katın mermerine vurdu. Daha sonra aracın üzerinden sekerek yere düştü. Ben can havliyle hemen bebeği kucağıma aldım.

"BABASI SANDI BANA SARILDI"

Beni herhalde babası sandı hemen sarıldı. Hiç kucağımdan inmedi. Daha sonra polis, ambulans geldi. Anne ve babasına hiçbir şekilde ulaşamadık. Yabancı uyruklularmış" dedi.

Mahalle sakini Sevinç Ciciburun "Bir baktım ki birisi düştü. Camdan minibüsün üstüne daha sonra da yere kaydı. Eğer minibüsün üstünde olsaydı bir şey olmazdı. Kafasında ve ağzında kan vardı. Kim olduklarını bilmiyoruz. Yabancılarmış" diye konuştu. Çocuğun Fas uyruklu olduğu öğrenildi.