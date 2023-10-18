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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! - En son haberler

        4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu!

        İstanbul'da, 3'üncü kattaki evde bulunan 4 yaşındaki kız çocuğu oyun oynarken pencereye çıktı. Bir süre pencerede bekleyen çocuk, yaklaşık 10 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine düştü. Çevredekiler küçük çocuğun yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:53 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:56
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        4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu!
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        İstanbul'da olay, Beyoğlu ilçesinde Kocatepe Mahallesinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki kız çocuğu evdekilerin dalgınlığından yaralanarak pencereye çıktı.

        PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre bir süre pencerede bekleyen küçük çocuk, yaklaşık 10 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine düştü. Vatandaşlar koşarak kız çocuğunu yerden aldı.

        ANNE VE BABASI EVDE DEĞİLDİ

        Yaralı çocuk çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun düştüğü sırada, anne ve babasının evde olmadığı öğrenildi.

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        DEHŞET ANLARI KAMERADA

        Yabancı uyruklu kız çocuğunun park halindeki aracın üzerine düşmesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, camdaki çocuğu fark eden mahalle sakinlerinin koşması görülüyor.

        10 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

        Camdaki çocuk, yaklaşık 10 metreden önce aracın üzerine daha sonra da yola düşüyor. Yardıma koşan bir kişi ise çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalışıyor.

        HIZLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Pencereden yola düşen çocuk olay yerine gelen ambulansla hızla hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

        ARACIN ÜZERİNDEN YOLA DÜŞTÜ

        Çocuğun yardımına koşan Samet Ögel, "Ben yan tarafta oturuyordum. Otelden müşteri çıkış yaptı. "Bebek bebek" diye seslendi. Koşa koşa oraya gittik. Üçüncü katta bebek iplerde asılı kaldı. Altında araç olduğu için biz müdahale edemedik. Araç sahibi aracı ileriye alacakken bebek düştü. Önce kafasını ikinci katın mermerine vurdu. Daha sonra aracın üzerinden sekerek yere düştü. Ben can havliyle hemen bebeği kucağıma aldım.

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        "BABASI SANDI BANA SARILDI"

        Beni herhalde babası sandı hemen sarıldı. Hiç kucağımdan inmedi. Daha sonra polis, ambulans geldi. Anne ve babasına hiçbir şekilde ulaşamadık. Yabancı uyruklularmış" dedi.

        Mahalle sakini Sevinç Ciciburun "Bir baktım ki birisi düştü. Camdan minibüsün üstüne daha sonra da yere kaydı. Eğer minibüsün üstünde olsaydı bir şey olmazdı. Kafasında ve ağzında kan vardı. Kim olduklarını bilmiyoruz. Yabancılarmış" diye konuştu. Çocuğun Fas uyruklu olduğu öğrenildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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