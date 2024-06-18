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        Haberler Gündem İstanbul 4 silahla kurşun yağmuru! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        4 silahla kurşun yağmuru!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İki gece kulübünün işletmecileri arasında yaşanan gerginlik olaylı bitti. Silahı kapan 4 şehir eşkiyası komşu kulübün çalışanlarını kurşun yağmuruna tuttu. Beyoğlu'nun ara sokağında can pazarı yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 21:55 Güncelleme: 18.06.2024 - 21:55
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        4 silahla kurşun yağmuru!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İki gece kulübünün işletmecileri arasında yaşanan gerginlik olaylı bitti.

        Silahı kapan 4 şehir eşkiyası komşu kulübün çalışanlarını kurşun yağmuruna tuttu.

        Beyoğlu'nun ara sokağında can pazarı yaşandı.

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