4 silahla kurşun yağmuru!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İki gece kulübünün işletmecileri arasında yaşanan gerginlik olaylı bitti. Silahı kapan 4 şehir eşkiyası komşu kulübün çalışanlarını kurşun yağmuruna tuttu. Beyoğlu'nun ara sokağında can pazarı yaşandı.
Giriş: 18.06.2024 - 21:55 Güncelleme: 18.06.2024 - 21:55
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İki gece kulübünün işletmecileri arasında yaşanan gerginlik olaylı bitti.
Silahı kapan 4 şehir eşkiyası komşu kulübün çalışanlarını kurşun yağmuruna tuttu.
Beyoğlu'nun ara sokağında can pazarı yaşandı.
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