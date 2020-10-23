4 müebbete iyi halden 55 yıl!

Trabzon'da kaynanasını öldüren, dini nikahlı eşi ve 2 üvey oğlunu da yaralayan Turan Ç., 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KAYNANA KAPIYI KİLİTLEDİ, CAMI KIRIP GİRDİ
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Bayburt'un Demirözü İlçesi'nde dini nikahlı eşi Hediye Kara ile birlikte arıcılık yaparak geçimini sağlayan Turan Ç. üvey çocuklarını istemediği için sık sık Hediye Kargı ile kavga etmeye başladı. Son kavganın ardından evi terk eden Hediye Kargı, iki çocuğuyla birlikte annesi Bedriye Kargı'nın Maçka İlçesi Coşandere Mahallesi'ndeki evine yerleşti.
Hediye Kargı'yı sık sık telefonla arayan ve ulaşamayan Turan Ç. soluğu kayınvalidesinin evinde aldı. Evin önünde araçtan inen Turan Ç.'yi gören Hediye Kargı kapıları kapadı. Kapının camını kırarak eve giren Turan Ç.'ye Bedriye Kargı evini terk etmesini istedi. Sinirlenen Turan Ç. önce dini nikahlı eşine ateş etti.
KAYNANASINI KAFASINDAN VURDU
Yüzünden yaralanan Hediye Kargı kanlar içerisinde yere yığıldı. Turan Ç. daha sonra silahı Bedriye Kargı'ya doğrultarak kafasına ateş etti. Bedriye Kargı'nı yere yığılması üzerine koridordan başlayarak oturma odasına ateş ederek giden Turan Ç., 2 üvey oğlunu yaraladı. Olay yerinden kaçan Turan Ç. güvenlik güçlerine teslim oldu.
'İMAM NİKAHLI EŞİM BENİ CEZAEVİNDE ZİYARETE GELDİ'
Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Turan Ç., "Tartışma çıkınca Bedriye Kargı orakla üzerime yürüdü. Kimleri nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Herkese ateş ettim. Pişmanım. İmam nikahlı eşim beni cezaevinde ziyarete geldi” dedi.
4 MÜEBBETE İYİ HALDEN 55 YIL HAPİS
Turan Ç., Bedriye Kargı’yı öldürmek suçundan önce müebbet hapse mahkum edildi. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, bu cezayı 25 yıla indirdi. Sanığın eşi Hediye Kargı'ya yönelik eyleminden ötürü müebbet hapis cezası veren mahkeme, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 8 yıl 4 aya indirdi. Üvey çocuklarına yönelik eylemlerinden dolayı da iki müebbet hapis cezası yine teşebbüs aşamasında kaldığından 21 yıl 8 aya indi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!