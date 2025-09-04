4 Eylül 2025 Google neden çöktü? Google'dan erişim sorunu hakkında açıklama geldi
4 Eylül 2025 Perşembe günü Türkiye ve Avrupa genelinde Google ile birlikte bağlı servislerde geniş çaplı bir erişim sorunu yaşandı. Bir saatten uzun süren kesintinin ardından Google ve hizmetleri yeniden kullanıma açıldı. Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bu teknik problem sonrası Google’dan resmi açıklama geldi. Peki, 4 Eylül 2025’te Google neden çöktü, erişim sorunu neyden kaynaklandı? İşte Google’ın yaptığı resmi açıklama…
4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE GOOGLE ÇÖKTÜ!
4 Eylül günü Google ve Google bazlı tüm uygulamalarda erişim sorunu yaşandı. Sorun, bir saati aşkın bir süre sonunda çözüldü ve Google yeniden kullanılmaya başlandı.
GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ?
Google yaptığı açıklamada, "Avrupa ve Asya'daki çeşitli bölgelerde, birden fazla Google hizmetinde ağ bağlantısı sorunları yaşanmıştır. Konuyla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Daha fazla ayrıntı için lütfen durum kontrol panelini kontrol ediniz" ifadelerine yer verdi.
"https://status.cloud.google.com/" Bu adres üzerinden sistem çalışma ayrıntılarının kontro edilebildiği vurgulandı.