Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 39 yaşında hayatını kaybeden Michelle Trachtenberg'in ölüm nedeni açıklandı - magazin haberleri

        39 yaşında hayatını kaybeden Michelle Trachtenberg'in ölüm nedeni açıklandı

        Michelle Trachtenberg'in 39 yaşında hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 16:07 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölüm nedeni açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şubat ayında evinde ölü bulunan oyuncu Michelle Trachtenberg'in ölüm nedeni belli oldu. 'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Gossip Girl' dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu, New York'taki evinde 'bilinçsiz ve tepkisiz' halde bulunmuştu. Eve gelen sağlık görevlileri, oyuncunun öldüğünü belirlemişti.

        Yakın zamanda karaciğer nakli olan oyuncunun diyabetten kaynaklanan komplikasyonlardan dolayı yaşamını yitirdiği açıklandı. Oyuncunun sağlık sorunu olduğu ve ölümünün doğal nedenlerle ilişkili olduğu belirtildi.

        REKLAM

        39 yaşında hayata veda eden Trachtenberg'in ailesi, oyuncuya otopsi yapılması yönündeki teklifi reddetmişti. New York'taki adli tıp kurumu, herhangi bir suç şüphesi olması durumunda aileye sormaksızın otopsi yapıldığını, ancak Michelle Trachtenberg'in ölümünde bir şüphe olmadığı için otopsi yapmayacaklarını açıklamıştı.

        Adli tıp kurumu, oyuncuya otopsi yapılmadığını ancak toksikoloji test sonuçlarının ölüm nedeni hakkında bilgi sağladığını söyledi.

        Michelle Trachtenberg ve 'Gossip Girl'deki rol arkadaşı Blake Lively

        Trachtenberg, 'Buffy the Vampire Slayer' dizisindeki Dawn Summers karakteri ve 'Gossip Girl' dizisindeki Georgina rolüyle tanınıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Michelle Trachtenberg
        #ölüm nedeni
        #Gossip Girl

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Habertürk Anasayfa