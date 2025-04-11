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        Haberler Bilgi Gündem 37 bin hekim dışı sağlık çalışanı alımında son durum nedir, başvuru tarihleri belli oldu mu, kadro dağılımı açıklandı mı?

        Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımında son durum nedir, başvurular başladı mı?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımı, sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılı içerisinde yapılması planlanan bu büyük alımla ilgili olarak, başvuru tarihleri, branşlara göre kadro dağılımı ve aranacak başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 37 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte sürece dair son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 14:20 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:20
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği 37 bin sağlık personeli alımıyla ilgili ayrıntılar kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen bu büyük istihdam planı kapsamında, özellikle hekim dışındaki sağlık çalışanlarına yönelik kadro dağılımı ve alım sürecine dair detaylar yakından takip ediliyor. Adaylar, başvuru tarihleri ve hangi branşlara ne kadar kontenjan ayrılacağı konusunda güncel bilgileri merak ediyor. Peki, 37 bin personel alımına dair son açıklamalar neler?

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

          14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapıldı.

          Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı.

          Konuşmasının sonunda sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tekrar tebrik ediyorum.” diye konuştu.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 yılında yapılacak. Ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

          Alıma ilişkin detaylar ilerleyen günlerde netleşecek. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

        • 4

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 37 bin hekim dışı personel alımı için ilk olarak Sağlık Bakanlığı açıklama yapacak.

          Böylece personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı ile başvuru tarihleri netlik kazanacak.

          Ardından ise ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

        • 5

          36 BİN PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK

          Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında yapılan açıklamayla birlikte 36 bin personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli olmuştu.

          Açıklamada bakanlık bünyesine 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 uzman tabip alınacağı belirtilmişti.

          İstihdam edilecek personelden 1'inin acil sağlık hizmetlerinde, 7'sinin ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'inin sağlık evlerinde, 35 bin 984'ünün ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacağı kaydedilmişti.

          Ancak Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri de henüz duyurulmadı.

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