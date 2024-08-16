34 penaltının kullanıldığı UEFA Avrupa Ligi maçı: Ajax - Panathinaikos

Maçta tam 34 penaltı atışı yapıldı ve bu, UEFA organizasyonları için bir rekor oldu. Başta Tetê olmak üzere bazı oyuncular iki kez penaltı kullanmak zorunda kaldı. Ajax kalecisi Remko Pasveer, kurtardığı beş penaltı ile takımını kurtararak kahraman oldu.