Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık 32 bin 936 kişi organ nakli olmayı bekliyor | Sağlık Haberleri

        32 bin 936 kişi organ nakli olmayı bekliyor

        Türkiye'de yılda ortalama 5 bin organ nakli işlemi gerçekleştirilirken, halen 32 bin 936 kişi organ nakli olmayı bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 12:46 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        32 bin 936 kişi organ nakli olmayı bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, dünya standartlarında donanıma sahip ve alanında uzman hekimlerce yönetilen yüksek kapasiteli organ nakli merkezlerine sahip olan Türkiye'de her yıl ortalama 5 bin organ nakli başarıyla gerçekleştiriliyor.

        Türkiye genelinde faaliyet gösteren organ nakli merkezleri, türlerine ve gerçekleştirdikleri nakil tiplerine göre çeşitlilik gösteriyor. Eğitim ve araştırma hastanelerinde 2 akciğer, 19 böbrek, 4 kalp, 2 kalp-akciğer, 9 karaciğer ve 2 pankreas nakli merkezi olmak üzere toplam 38 merkez bulunuyor. Özel hastanelerde 13 böbrek, 7 karaciğer ve 2 pankreas nakli merkezi yer alıyor. Toplamda 22 merkeze ulaşılıyor.

        Devlet üniversite hastanelerinde 1 akciğer, 21 böbrek, 6 kalp, 18 karaciğer ve 2 pankreas nakli merkezi olmak üzere toplam 48 merkez faaliyet gösteriyor. Vakıf üniversitesi hastanelerinde ise 21 böbrek, 4 kalp, 12 karaciğer ve 4 pankreas nakli merkezi bulunuyor. Bu hastanelerde ise 41 merkez buluyor.

        REKLAM

        Türkiye genelinde 3 akciğer, 74 böbrek,14 kalp, 2 kalp-akciğer, 46 karaciğer ve 10 pankreas nakli merkezi olmak üzere toplam 149 organ nakli merkezi faaliyet gösteriyor.

        Türkiye organ nakli sağkalım oranında en başarılı ülkeler arasında

        Bakanlık verilerine göre, Türkiye'de yılda ortalama beş bin organ nakli işlemi gerçekleştiriliyor. Bu nakillerin yüzde 90'ı canlı vericilerden (donör) yapılıyor.

        Organ nakli sonrası sağkalım oranları açısından Türkiye, dünyada en başarılı ülkeler arasında yer alıyor.

        2024 yılı verilerine göre, 3 bin 468 böbrek (3121 canlı, 347 kadaverik donör) ve bin 731 karaciğer (1543 canlı, 188 kadaverik donör) nakli yapıldı. Aynı yıl 43 kalp, 18 akciğer, 1 pankreas ve 3 ince bağırsak nakli gerçekleştirildi.

        2025 yılı Ekim ayı itibarıyla ise 2 bin 683 böbrek (2281 canlı, 402 kadaverik donör) ve bin 410 karaciğer (1188 canlı, 222 kadaverik donör) nakli yapıldı. Ayrıca bu 10 aylık dönemde 41 kalp, 16 akciğer, 1 ince bağırsak ve 1 pankreas nakli yapıldı.

        Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayıları yıllara göre incelendiğinde ise 2023'te 32 bin 863 bekleyen hasta sayısı, 2024'te 33 bin 589'a yükseldi. 2025 Ekim ayı itibarıyla da bu sayı 32 bin 936 olarak kaydedildi.

        REKLAM

        Organ nakli türlerine göre incelendiğinde, 2023 yılı sonunda 24 bin 551 kişi böbrek, 2 bin 592 kişi karaciğer, bin 450 kişi kalp, 198 kişi akciğer, 277 kişi pankreas, 1 kişi ince bağırsak ve 3 bin 794 kişi kornea nakli bekleme listesinde yer aldı.

        2024 yılı sonunda bu sayılar böbrek için 25 bin 438, karaciğer için 2 bin 674, kalp için bin 510, akciğer için 211, pankreas için 267, ince bağırsak için 2 ve kornea için 3 bin 487 olarak tespit edildi.

        2025 yılı Ekim ayı itibarıyla ise böbrek nakli bekleyen hasta sayısı 25 bin 651, karaciğer için 2 bin 504, kalp için bin 540, akciğer için 207, pankreas için 235, ince bağırsak için 4 ve kornea için 2 bin 795 olarak kaydedildi.

        TÜRKİYE BÖBREK VE KARACİĞER NAKİLLERİNDE DÜNYADA BİRİNCİ SIRADA

        Türkiye, organ nakillerindeki başarısını, dünyanın her yerinden gelen hastalara hizmet vererek tüm dünya ile paylaşıyor.

        2011 yılından bu yana 4 bin 948'i böbrek, 2 bin 967'si karaciğer nakli olmak üzere toplam 7 bin 915 yabancı uyruklu hastaya organ nakli işlemi başarıyla uygulandı.

        Türkiye canlı vericili organ nakillerinde, nakil sayısı ve nakilden sonraki sağkalım oranları açısından dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer alıyor.

        Gelişmiş ülkelerde 1 milyon nüfus başına düşen "canlı verici" verilerine göre Türkiye, canlı vericili böbrek nakillerinde yüzde 36,16 (3 bin 121 kişi) ve canlı vericili karaciğer nakillerinde yüzde 17,88 (bin 543 kişi) ile birinci sırada yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı
        Habertürk Anasayfa