10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Özdamar köyünde dünyaya gelen Yavuz Peker, 1959 yılında henüz 12 yaşındayken çalışmak için İstanbul'un yolunu tuttu.
DHA'nın haberine göre uzun yıllar mekanik ve metal sektöründe çalıştıktan sonra reklam ajansı kuran 2 çocuk babası Yavuz Peker, yaklaşık 10 yıl önce doğup büyüdüğü Özdamar köyüne döndü.
Peker, satın aldığı arazilerde tarımla uğraşmaya başladı. Ceviz üreticiliği de yapan Peker, arazilerini izlemek için ilginç bir yola başvurdu.
Yıllarca uğraştığı mekanik ve metal sektöründeki ustalığını konuşturan Yavuz Peker, arazilerini gören tepeye, 360 derece dönen bir ev inşa etmek için İstanbul'daki atölyesinde proje yaptı.
Tek bilye üzerinde ve elektrik motoru sayesinde ayarlanan hızda dönüşünü tamamlayan 70 ton ağırlığındaki ev 300 bin TL'ye mal oldu.
İçerisinde mutfağı, misafir odası ve şöminesi bulunan evi parçalar halinde kamyonlarla doğup büyüdüğü köye getiren Peker, kısa sürede tepeye montesini de tamamladı.
Üç ayda tamamlanan evi İstanbul'da yaptığını ve parçalar halinde köye taşıdığını ifade eden Peker; "Bahçelerimizin birbirinden kopuk olması nedeniyle arazimin en yüksek noktasına bir keyif evi, çalışma evi düşündüm. Döndüğü zaman bütün bahçeleri görme olanağım var. Evim 360 derecelik dönüşünü yaklaşık bir saatte tamamlıyor. İçerisinde, bir dinlenme odası ve oturma odası var. Ziyarete gelenler önce evin döndüğünü görünce şaşırıyorlar ama büyük keyif alıyorlar" diye konuştu.
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