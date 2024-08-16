30 Ağustos Zafer Bayramı'na geri sayım başladı. Vatandaşlar, bayramın idrak edileceği günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bu konuda alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve sadece bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi ve hangi araçlar bedava olacak? İşte, detaylar...