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        Haberler Bilgi Gündem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta İZBAN, Başkentray, Marmaray, metro, metrobüs, tramvay bedava mı?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?

        30 Ağustos Zafer Bayramı için vatandaşlar, toplu taşımanın durumunu merak ediyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Ağustos'ta bazı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecekken, diğerleri normal ücret tarifesinden devam edecek. İşte, 30 Ağustos'ta ücretsiz olan toplu taşıma araçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:25
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        • 1

          30 Ağustos Zafer Bayramı'na geri sayım başladı. Vatandaşlar, bayramın idrak edileceği günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bu konuda alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve sadece bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi ve hangi araçlar bedava olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

          30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Bu sene bayram Cuma gününe denk geliyor.

        • 3

          30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

          Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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