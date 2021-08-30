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30 Ağustos Milli Piyango sonuçları AÇIKLANDI 2021 - Milli Piyango çekiliş sonucu sıralı tam liste sorgula! Tıkla, öğren

Milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Milli Piyango çekilişinin 19 Şubat sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde günün kazandıran numaralarını bir araya getirdik. İşte 30 Ağustos 2021 çekilişinin detayları...

30.08.2021 - 18:34 | Güncelleme: ABONE OL
30 Ağustos Milli Piyango sonuçları AÇIKLANDI 2021 - Milli Piyango çekiliş sonucu sıralı tam liste sorgula! Tık

Milli Piyango 19 Mayıs çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle oynadığı Milli Piyango çekiliş sonuçlarını ve sonuç sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 30 AĞUSTOS 2021

19 MAYIS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

30 Ağustos 2021 15:30 Milli Piyango Sonuçları

Çekiliş no: 30

20000000TL Kazanan Numara

1225878

2000000TL Kazanan Numara

1251883

Amorti

4 7

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde:

Tam Bilet: 30 TL

Yarım Bilet: 15 TL

Çeyrek Bilet: 7,5 TL

Özel Çekilişlerde:

Tam Bilet: 50 TL

Yarım Bilet: 25 TL

Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u
Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim
Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık


Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

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