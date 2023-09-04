3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracındaki 3 turistin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.Ö. tutuklandı. Zanlının ifadesinde, safari aracından kendisine su tabancasıyla su sıkıldığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdüğü öğrenildi
Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda 3 turistin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan safari cipiyle çarpışan otomobilin sürücüsü R.Ö'nün (39) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
AA'da yer alan habere göre adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
"SU SIKILDI DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİM"
Zanlının ifadesinde, safari aracından kendisine su tabancasıyla su sıkıldığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdüğü öğrenildi.
DİĞER SÜRÜCÜ DE GÖZALTINA ALINACAK
Kazada yaralanan safari aracının sürücüsü R.Y'nin ise tedavisinin sürdüğü ve taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı belirtildi.
3 KİŞİ ÖLMÜŞ, 17 KİŞİ YARALANMIŞTI
Alanya'da dün safari aracıyla otomobilin çarpışması sonucu safari cipindeki Rus turist Olga Zhukova (61) ile Kazakistan uyruklu Arailmy Nugmanova (34) ve Symbat Nasipgali (2) hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.