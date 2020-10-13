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41 yaşındaki iki çocuk annesi Nuriye Aslan, 3 sene önce İstanbul’daki evinden 'işe gidiyorum' diyerek ayrıldıktan sonra kayboldu ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Nuriye’nin annesi Ayşe Aslan, kızının bulunması için Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına başvurdu.



Gelen ihbarlar sonrasında 3 yıldır kayıp olan Nuriye Aslan, canlı yayın sırasında bulundu. Anne Ayşe Aslan'ın bu haber karşısında gözyaşlarına engel olamadığı görülürken, anne-kız yıllar sonra birbirlerinin sesini duydular.



Kızının sesini duyan Ayşe Aslan gözyaşlarına boğulurken kızı Nuriye'den şaşırtan bir açıklama geldi. Canlı yayına bağlanan Nuriye Aslan, kayıp olmadığını iddia ederek annesiyle düzenli olarak konuştuğunu anlattı.



İşte o anlar;