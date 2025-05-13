3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
TBMM Başkanlığı'na, 3 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sunuldu
Giriş: 13.05.2025 - 20:18 Güncelleme: 13.05.2025 - 20:18
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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