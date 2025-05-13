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        Haberler Gündem Güncel 3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te | Son dakika haberleri

        3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

        TBMM Başkanlığı'na, 3 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sunuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 20:18 Güncelleme: 13.05.2025 - 20:18
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        3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
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        CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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