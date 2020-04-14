Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe Murat Gündoğdu getirildi, Bakanlığın Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu ise görevden alındı.

AA'nın haberine göre; Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Üroloji üyeliğine Uzman Dr. Mehmet Akif Şahin getirildi.