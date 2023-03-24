Jüri üyeleri belirlendi

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DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen 6'ncı DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda 'Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması', 'İlk Senaryo Yarışması' ve 'Yapım Destek Platformu'na katılan projeleri değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu

HABERTURK.COM

Sinemanın temelini oluşturan senaryo yazımının geliştirilmesi amacıyla bu yıl 6’ncısı düzenlenen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda, genç senaristleri yolculuklarının başında desteklemek üzere para ödülünün yanında, tecrübeli yönetmen ve senaristler tarafından atölye programlarıyla ücretsiz eğitim olanağı da sunuluyor.

Başkanlığını Can Okan’ın yapacağı 'Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması'nın jürisinde; Başak Abacıgil, Çiğdem Geyik, Melis Sezen, Nilüfer Ayşe Çamur, Özer Feyzioğlu ve oyuncu Salih Bademci yer alıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması’na katılan projelerin iki aşamalı değerlendirilmesinin ardından birinciye 30 bin TL para ödülü verilecek.

6'ncı yılında bir gelenek olma yolunda ilerleyen 'İlk Senaryo Yarışması’nın jürisinin başkanlığını yönetmen, senarist Ozan Açıktan üstlenirken, jüride Ali Eyüboğlu, Burcu Hancı, Sema Ergenekon, Tamer Levent ile Türkan Derya yer alıyor.

İlk Senaryo Yarışması’nda birincilik elde eden projeye 20 bin TL para ödülü verilirken; bu proje 7'nci DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda 'Yapım Destek Platformu' kategorisine de doğrudan katılım hakkı sağlıyor. Ayrıca ilk 10’a kalan senaryolar, 3 bölümlük çevrim içi 'Senaryo Geliştirme Atölyesi’ne de katılım sağlayabiliyor.

Belirli nitelikleri karşılayan senaryoların daha profesyonel destek almaları için bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen 'Yapım Destek Platformu’nun jüri başkanlığını Zümrüt Arol Bekçe üstleniyor. Jüride ayrıca Bülent Turgut, Kerem Bursin, Mehmet Canpolat, Merve Naz Atma Özdurak, Nilperi Şahinkaya ve Onur Güvenatam yer alıyor.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Yapım Destek Platformu', proje geliştirme konusunda belirli bir aşamaya ulaşmış nitelikli yapımlara ihtiyaç duydukları maddi katkıyı sunmayı ve DenizBank ile TÜRSAK Vakfı’nın verdiği güçle daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor. Yapım Destek Platformu’nun jürisi tarafından birinci seçilen projeye 50 bin TL ödül verilecek.

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