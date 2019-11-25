Karlar Ülkesi'nden rekor açılış

Karlar Ülkesi'nin Kraliçesi Elsa ve kız kardeşi Anna rekorları alt üst etmeye devam ediyor.

Geçen cuma tüm dünyada vizyona giren 'Karlar Ülkesi 2' (Frozen 2) gişede ilk film 'Karlar Ülkesi'nin (Frozen) kaldığı yerden devam ediyor.

2013'te vizyona giren ve 1 milyar 300 milyon dolarla 'Tüm Zamanların En Çok İzlenen Animasyon Filmi' olan Frozen'ın ardından ikinci filmde hafta sonu 127 milyon doları Kuzey Amerika olmak üzere 37 ülkede toplam 350 milyon dolar hasılatla 'Tüm Zamanların En İyi Açılış Yapan Animasyon Filmi' oldu.

Hollywood'da sinema sektörünün nabzını elinde tutan uzmanlar Frozen 2'nin ilk filmin ABD dışındaki 876 milyon dolarlık hasılat başarısını tekrar edeceğini belirtiyor.

2018'de toplam 150 milyon dolar hasılat yapan Yeşilçam'ın 3 günde ikiye katlayan Frozen 2'nin ABD'de de gişe başarısını tekrarlaması durumunda ilk filmin 1 milyar 300 milyon dolarlık rekorunu kırabileceği söyleniyor.