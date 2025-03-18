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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş 3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı! - Galatasaray Haberleri

        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!

        Futbolda artan maç trafiği, takımları da zor durumda bırakıyor. Özellikle Avrupa'da yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da sakatlıklar artarken; çapraz bağ sakatlıklarından dolayı sezonu kapatan futbolcular da takımları olumsuz etkiledi.

        Giriş: 18.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:26
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı hız kesmeden devam ederken, takımlardaki sakatlık artışı da dikkat çekti.

        • 2

          Avrupa, lig ve kupa üçgeninde takımların dinlenme süresi azalırken; oyuncular da bu tempoya ayak uydurmakta zorlandı.

        • 3

          3 Büyükler'de bu sezon çapraz bağ sakatlıklarından dolayı futbolcuların geri dönüş süresi bir hayli uzadı.

        • 4

          İlk olarak Beşiktaş'ta Necip Uysal, 11 Ağustos'ta oynanan Samsunspor maçında çapraz bağlarından sakatlandı ve sezonu kapattı.

        • 5

          Daha sonrasında Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, 20 Ekim'de oynanan Samsunspor karşılaşmasında sakatlanarak ameliyat oldu ve sezonu kapattı.

        • 6

          Galatasaray'da 7 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'la oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi de yine aynı sakatlıktan dolayı sezonu kapattı.

        • 7

          Yine F.Bahçe'de Rodrigo Becao, 15 Aralık'ta ligde Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanarak ameliyat edilmiş ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.

        • 8

          UZUN SÜRELİ SAKATLIKLAR DA ARTTI

          3 Büyükler'de sezonu kapatan yıldızlar dikkat çekerken; çeşitli hastalık ve sakatlıklardan dolayı da birçok oyuncu maç kaçırdı.

        • 9

          FENERBAHÇE

          Sezonu kapatan yıldızların yanı sıra; Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 17, Dominik Livakovic 14, Mert Müldür 6, Allan Saint-Maximin 8, Mert Hakan Yandaş 6, Osayi-Samuel 8, Alexander Djiku 11, Diego Carlos ise 11 maç kaçırdı.

        • 10

          GALATASARAY

          Galatasaray'da şu ana kadar Davinson Sanchez 5, Yunus Akgün 7, Kaan Ayhan 5, Kerem Demirbay 5 maç çeşitli sakatlıklardan sahaya çıkamadı.

        • 11

          BEŞİKTAŞ

          Son olarak Beşiktaş'ta ise Felix Uduokhai 13, Emrecan Terzi 18, Ciro Immobile 10, Ernest Muçi 5, Bakhtiyor Zaynutdinov 9, Tayyip Talha Sanuç 8, Gabriel Paulista 21, Mert Günok 8 maç kaçırdı.

        • 12

          * Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray özelinde 5 maç ve üstünde maç kaçıran futbolcular derlenmiştir.

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