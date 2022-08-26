3 buçuk yaşındaki kızı fidye için kaçırdılar!

Konya’da, ablasına kola aldırma bahanesiyle 3 buçuk yaşındaki kızı kaçırarak 300 bin lira fidye istediler.
İHA'nın haberine göre, kız kardeşini markete götüren 11 yaşındaki ablasına kola alması için para veren bir kadın, 3 buçuk yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı.
Çocuk için aileden 300 bin lira fidye isteyen şüpheliler, polis tarafından oluşturulan özel ekip tarafından zanlılara aracılık yapan kişiyle birlikte yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çocuğun kaçırılma anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 16 Ağustos Salı günü 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu uyruklu 11 yaşındaki L.A.R., kardeşi 3 buçuk yaşındaki A.F. ile bakkala gitmek için evlerinden çıktı.
Apartmanın girişinde oturan yüzü kapalı bir kadın kendisini çağırarak, kola almasını söyledi ve 3 buçuk yaşındaki A.F.'yi bırakmasını istedi. L.A.R.'nin bu teklifi kabul etmemesi üzerine kadın, küçük çocuğun elinden tutarak kendilerinin de bakkala doğru geleceğini, ablasının önden gitmesini söyledi. Bunun üzerine L.A.R. parayı alarak bakkala gitti ve kola alıp çıktığında kardeşi ve kadını bulamadı. L.A.R., bunun üzerine hemen yakında bulunan evine giderek durumu annesine ve babasına bildirdi.
ÇOCUĞUN KAÇIRILMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Apartmanda bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen baba Aso Rafhat F., 3 buçuk yaşındaki kızının kaçırıldığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bir kadının apartman önünde beklediği ve iki kardeşin apartmandan çıktığı sırada kendilerini durdurarak para verdiği ve bu sırada küçük kızı götürdüğünü belirledi. Polis özel ekip oluşturarak araştırmalarını derinleştirip, çalışmaya başladı.
ARACI FİDYEYİ ALMAYA GELİNCE YAKALANDI
Kaçırılma olayından 1 gün sonra çocuğu kaçırılan babayı arayan bir şüpheli, kendilerinin Hatay tarafında olduğunu ve 300 bin lira parayı vermemesi durumunda çocuğunu satacaklarını söyledi. Ardından da telefonu kapattı. Bu telefondan 1 gün sonra tekrar baba Aso Rafhat F.'yi arayan zanlılar parayı isterken, baba o kadar parası olmadığını 110 bin lira verebileceğini söyledi. Şüpheliler teklifi kabul ederken, aracı bir kişinin parayı almak için kendilerine geleceğini söyledi. Baba Aso Rafhat F. aracıya parayı verdiği sırada şüpheli olan erkek şüpheli A.R. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlı, çocuğu Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sakladıklarını itiraf etti.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis ekipleri çocuğu almak için belirlenen adrese baskın yaparken, 3 buçuk yaşındaki A.F. bulundu. Evde bulunan Suriye uyruklu şüpheliler A.R., Y.R. ve F.R. gözaltına alınarak Konya Emniyet Müdürlüğüne getirildi. A.F. de ailesine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "Çocuğun kaçırılması ve alıkoyulması" suçundan sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"POLİS ABİLERİME ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"
Kardeşi kaçırılan L.A.R., olay günü evden bakkala gitmek için çıktıklarını anlatarak, "O sırada kadın bize 10 lira verdi, 'Gidip bakkala kola alın, kardeşin bende dursun' dedi. Ben de bu duruma karşı çıkarak kardeşimin elini tuttum. Elimi çekerek 'Sen koşarak git, biz de kardeşinle peşinden geliyoruz' dedi. Ben de bakkala gittim onlar arkamdan geliyorlardı. Bakkala girdim çıktım onlar yoktu. Eve geldim anneme söyledim, daha sonra babama haber verdim. Kardeşim bulunduktan sonra çok mutlu oldum. İnsanın kardeşi kaybolunca yalnızlık hisseder, bulunmasına çok sevindim. Polis abilerime de çok teşekkür ederim. Babam ve onlar sayesinde kardeşimi bulduk. Başka kimseler kardeşlerini hiç kimseye bırakmasınlar. Bizim gibi hatalar yapmasınlar, ben bir hata yaptım ama bir daha yapmayacağım” dedi.
BABA OLAYI ANLATTI
3 buçuk yaşındaki kızı kaçırılan baba Aso Rafhat F. de, “Benim burada iş yerim var, esnafım. İki kız çocuğum bakkala gidelim diye evden çıktıkları sırada bir kadın kızıma 10 lira vererek bakkaldan bana bir kola al kardeşin yanımda dursun diye kandırmış. Daha sonra kızım gidince çocuğumu kaçırıyor. Kızım bana gelerek baba böyle bir şey oldu diye anlattı. Ben de apartmanda bulunan kameranın görüntüsüne baktım ve olayı fark ettik. Daha sonra Konya Emniyetini arayarak ihbarda bulundum. Allah razı olsun hemen ilgilendiler. Beni dinlediler, kameraları tek tek incelediler ve bu görüntüleri aldılar” ifadelerini kullandı.
KAN DONDURAN TEHDİT
Zanlıların kendisini arayıp çocuğu için 300 bin lira fidye istediklerini anlatan baba Aso Rafhat F., "Olay sonrası birinci gün hiç arayan olmadı. İkinci günde beni aradılar 300 bin lira istediler, daha sonra 250 bin lira istediler benle bu şekilde pazarlık yaptılar. Söylediği yer Hatay hudut bölgesiydi. Eğer çocuk için parayı vermezseniz, çocuğu o taraftan bir yere satarız dediler. Tabii bu olaylardan polislerin haberi vardı hepsinden Allah razı olsun. Pazarlık yaparak bu fiyatı 110 bin liraya kadar düşürdük. Bu çeteye Konya’da da aracı olan birisi var. Paranın hazır olduğunu söyledim. Buradaki aracıyı aradım gel para hazır diye. Polisle birlikte aracıya parayı verdik ve ilk şüpheli yakalandı, ardından diğer grup da yakalandı” şeklinde konuştu.
Ailenin avukatı Hasan Yılmaz da, şüphelilerin Konya Emniyetinin çalışmaları sonucu Manisa Alaşehir’de yakalandığını anlatarak, "Konya’ya getirilen zanlılar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hukuki sürecin takipçisi olacağız. 12 yıldır aile Konya’da yaşıyor, çevresinde tanınan bir aile ve çocukları da tanınıyor. Böyle bir durumun yaşanmaması için biz tanımadıkları kişilerden uzak durmalarını öneriyoruz” diye konuştu.
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