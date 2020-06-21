Üç boyutlu nedir, Üç boyutlu ile cümle örnekleri nelerdir, Gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız? Üç boyutlu, aslında uzay anlamına gelmektedir. Eni, boyu ve derinliğinin hepsi birden algılanabilir. Gözle bakıldığı zaman o ortamdaymış gibi gerçeklik hissi verir. Eğer cisimleri uzunluk, genişlik ve derinlik olarak algılayabiliyorsak bu durumda 3 boyuttan söz edilebilir.
Boyut kavramını daha iyi ifade edebilmek için tek boyutta yani sadece bir doğrudan başlanılır. Bir doğru üzerinde herhangi bir noktanın üzerine bir sayı ile ifade edilir. İki boyutta örnek olarak düzlem örneği verilebilir. Bir masanın üstünde 2 boyutlu bir düzleme ait olabilir. Masayı ele alacak olursa herhangi bir noktayı en ve boy koordinatları olarak iki sayı şeklinde ifade ederiz. Bu masa düzlemine 3. olarak yüksekliği eklersek böylece üç boyut elde etmiş olabiliriz. Başka bir örnek de 3 boyuta küp örneğini verebiliriz. Küpün içindeki herhangi bir noktayı belli bir köşesinden başlayıp sıfır noktası yani (Orijin) olarak ifade ederiz ve bu noktalara x, y ve z eksenlerindeki 3 sayı ile ifade ederiz
Üç boyutlu ile ilgili cümle örnekleri?
Bir mekâna giriyorsak, bir mekânı tam olarak öğrenip kavrayıp ve görmek istiyorsak o mekânın içine girerek üç boyutlu yaşamamız gerekir.
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