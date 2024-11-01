3 bin 549 rakımda yüzeyi donan Yedigöller'de buz pateni
Erzincanlı kayak antrenörü Canser Atilla, Çayırlı ilçesindeki 3 bin 549 rakımlı Esence Dağı'nın zirvesindeki yüzeyi donan Yedigöller'de buz pateni yaptı
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Erzincan'da etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve soğuğa bıraktı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü dağlardaki göletler buzla kaplandı.
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Kentin yüksek rakımdaki göllerinden biri olan 3 bin 549 metre rakımlı Yedigöller'in yüzeyi yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buz tabakasıyla kaplandı. Donan göl, maceraseverler için eğlence yeri haline döndü.
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Erzincan'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kayak antrenörü Canser Atilla ve arkadaşları kros motorlarıyla çıktıkları gölün yüzeyinde buzda halay çekti.
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Motorlarıyla buz üzerindeki gösterinin ardından Atilla ve arkadaşları ayaklarına giydikleri patenlerle buz pateni yaptı. Göl yüzeyinde gün boyu eğlenen sporcular, daha sonra motosikletleriyle geri döndü.
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Yedigöller bölgesinin rakımı sebebiyle Erzincan'ın en soğuk yeri olduğunu belirten Canser Atilla, "Bölgenin zorlu coğrafyasını kros motorlarımızla geçtik. Yoğun bir kar vardı.
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Bölge bu mevsimde rakım yüksek olduğu için etkili olan soğuk hava yüzünden göl yüzeyi buzla kaplanmış. Biz de bunu fırsat bilerek buz patenlerimizi yanımızda getirip çok güzel eğlendik" dedi.
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