3 aylık kuzu 'Fulya' sahibinin peşinden ayrılmıyor

'Fulya'yı ailece bebek gibi besliyoruz. Evimin bahçesi var, büyüyünce kendisine orada yer yaptım. Kuzu ile ara sıra akşamları gezmeye çıkıyoruz. Yolda görenler, büyük ilgi gösteriyor. Bu durum hoşumuza gidiyor. Eloğlu kedi ve köpekle oynuyor, biz de kuzuyla zamanımızı geçiriyoruz. Kuzu benim yanımdan ayrılıp, başka hiç kimsenin yanına gitmiyor. Beraber yaşayıp, gidiyoruz" diye konuştu.