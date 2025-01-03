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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3,5 yaşındaki Efe'den acı haber | Son dakika haberleri

        3,5 yaşındaki Efe'den acı haber

        Zonguldak'da anne C.K. çöp atmak için evden çıktı, eve döndüğünde acı manzarayla karşılaştı. 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa, boynuna ip dolanması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 22:00 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:00
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        3,5 yaşındaki Efe'den acı haber
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çöp atmak için evden çıkan anne C.K., eve geri döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa’yı boynuna ip dolanmış halde buldu. Annenin yardım çığlıklarını duyarak gelen üst kat komşusu ipi kesse de talihsiz çocuk kurtarılamadı.

        Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. İddiaya göre anne C.K., çöp atmaya çıkıp eve geri döndüğünde, oğlu Efe Mahmut Kalfa’yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz yatarken buldu. Annenin yardım çığlıklarını duyarak gelen üst kat komşusu ise çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla kesti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Efe Mahmut Kalfa’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne C.K. ile baba M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Baba M.K. daha sonra polis eşliğinde morga gelerek oğlunun cansız bedeninin başında gözyaşı döktü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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