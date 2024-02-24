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        Haberler Gündem 3. Sayfa 29 yaşındaki genç ölü bulundu

        29 yaşındaki genç ölü bulundu

        Çorum'da 29 yaşındaki Murat Ateş, evinde başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 20:26 Güncelleme: 24.02.2024 - 20:26
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        29 yaşındaki genç ölü bulundu
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        Çorum’da yakınlarının uzun süredir haber alamadığı 29 yaşındaki genç, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Olay, Ulukavak Mahallesi Ölçek 7. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ateş’ten (29) bir süredir haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler Murat Ateş’i başından vurulmuş halde buldular.

        Fotoğraf: İHA

        Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Murat Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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