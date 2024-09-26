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        Haberler Gündem 3. Sayfa 29 günlük yaşam savaşını kaybetti | Son dakika haberleri

        29 günlük yaşam savaşını kaybetti

        İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan 32 yaşındaki Esin Karabıyık, 29 günlük yaşam mücadelesini yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 22:19 Güncelleme: 26.09.2024 - 22:33
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        29 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        İzmir'in Ödemiş ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Özkan Karabıyık (36) tarafından bıçaklanan Esin Karabıyık (32), kaldırıldığı hastanede 29 gün sonra yaşamını yitirdi. Ayrıca, aynı olayda bıçaklanan Ebru Duvar ile kendini de yaralayan Özkan Karabıyık da yaşamını yitirmişti.

        Esin Karabıyık (32)

        NE OLMUŞTU?

        ​Olay, 29 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda meydana geldi. Özkan Karabıyık, iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Esin Karabıyık ile onun yakını Ebru Duvar'ı bilinmeyen nedenle bıçakladı.

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        Özkan Karabıyık (36)

        Çevredekilerin saldırmasıyla Özkan Karabıyık, aynı bıçakla kendini de yaraladı. Olayda ağır yaralanan Ebru Duvar ve Özkan Karabıyık, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Esin Karabıyık ise ameliyata alındı.

        Ebru Duvar

        29 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        Yaklaşık 10 gün önce sağlık durumu kötüye giden Karabıyık, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Karabıyık, burada yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

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