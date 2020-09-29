Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Fahrettin Koca, 29 Eylül 2020 son corona virüs tablosunu duyuracak. 28 Eylül 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

29 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs tablosu 29 Eylül 2020 henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saat 19.00'dan sonra açıklama yapması bekleniyor.

28 EYLÜL DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1422 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 277 bin 52'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223, vaka sayısı 315 bin 845, vefat sayısı 8 bin 62 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 731, ağır hasta sayısı düne göre 13 kişi artarak 1596, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,5 oldu.

"İyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısından fazla"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, virüse yakalanıp hasta olanların da çoğunun şansına güvendiğini belirterek, "Tedbirlere uyun." çağrısı yaptı.

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DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 33 milyon 464 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 4 bine, iyileşenlerin sayısı 24 milyon 765 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 331 bin, Hindistan'da 6 milyon 137 bin, Brezilya'da 4 milyon 736 bin, Rusya'da 1 milyon 159 bine çıktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 vakalarının artış göstermesinden endişe duyduğunu, ülkenin yılın son çeyreğinde salgın nedeniyle açıklanan teşvikleri finanse etmesi için planlanandan daha fazla borçlanma yapılacağını bildirildi.

Avrupa Birliği (AB),Kovid-19 nedeniyle 16 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 87,4 milyar avro mali destek verilmesini onayladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Brüksel'e kaydırılan Avrupa Parlamentosu (AP) toplantılarının yeniden Strazburg'da yapılması talebinde bulundu.

Meksika Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını kesin olarak tespit etmenin birkaç yıl sürebileceğini ifade etti.

Balkan ülkesi Karadağ'da Kovid-19 vakalarının son günlerde artması üzerine bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidildi. Yeni tedbirler kapsamında Niksic, Berane ve Andrijevici şehirlerinde bu geceden itibaren 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kırgızistan'ın güneyindeki Batken şehrinde salgının yaygınlaşması nedeniyle toplu taşıma araçlarının hizmetine ara verildi, camiler, hayvan pazarları kapatıldı.

Azerbaycan'da karantina rejimi 2 Kasım'a kadar uzatıldı. Karantina döneminde Bakü ve Sumgayıt şehirleriyle Abşeron ilinde hafta sonları toplu taşıma araçları çalışmayacak.