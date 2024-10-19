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        Haberler Bilgi Gündem 29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray, İZBAN, Başkentray ücretsiz mi, bedava mı?

        29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu ulaşım bedava mı?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'na özel ulaşım tarifesi ile ilgili araştırmalarına başladı. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro, tramvay ücretsiz mi, toplu ulaşım bedava mı? İşte İstanbul, İzmir ve Ankara 29 Ekim toplu taşıma tarifesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 13:14 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:16
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        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü, bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda Cumhuriyet Bayramı’na özel ulaşım tarifesi merak konusu oldu. İETT, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray, İZBAN, Başkentray’ın ücretsiz olup olmadığı yolculuk yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar…

        • 2

          29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre toplu taşıma seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.

        • 3

          29 EKİM'DE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

          Karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda ulaşım ücretsiz olacak.

        • 4

          28 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          Cumhuriyet Bayramı'ndan bir önceki gün olan 28 Ekim'de ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi.

          Geçtiğimiz yıllara baktığımızda da 28 Ekim'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vermediği görülüyor.

        • 5

          ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KULLANMAK İSTEYENLER DİKKAT!

          İstanbul'da yaşayan vatandaşların resmi tatil günlerinde ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapmış olması gerekiyor.

        • 6
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