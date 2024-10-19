29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü, bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda Cumhuriyet Bayramı’na özel ulaşım tarifesi merak konusu oldu. İETT, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray, İZBAN, Başkentray’ın ücretsiz olup olmadığı yolculuk yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar…