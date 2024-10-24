29 Ekim kutlamalarının bu sene yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Bazı iller 29 Ekim kutlamaları ile ilgili açıklama metni yayınladı. Peki 29 ekim kutlama programları iptal mi? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde 29 Ekim kutlamaları yapılacak mı? Okullarda 29 Ekim kutlanacak mı?