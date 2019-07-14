14 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 252 polis, asker ve sivili şehit eden 15 Temmuz 2016’daki FETÖ’nün hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla harekete geçen FETÖ’cüler yargı önünde hesap veriyor.
3 BİN 660 MAHKUMİYET
15 Temmuz darbe girişimine fiili katılanlarla ilgili ülke genelinde 289 dava açıldı. Geride kalan üç yılda bu davalardan 264’ü sonuçlandı. Sonuçlanan 264 dava kapsamında toplam 3 bin 660 kişi mahkum edildi.
BİN 206 SANIĞA AĞIR MÜEBBET
Bin 206 sanığa 1 ila 141’er kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet, bin 40 sanığa müebbet, bin 370 sanığa 1 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezası verildi. Darbe davlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların 71’i general, 805’i subay, 172’si astsubay, 49’u uzman çavuş, 61’i askeri öğrenci, 24’ü sivil memur, 4’ü polis 12’si de erlerden oluşuyor. Müebbet hapis cezası alanlarında 19’u general, 376’sı subay, 116’sı astsubay, 139’u uzman çavuş, 276’sı askeri öğrenci, 12’si polis 91’i de er rütbesinde. Süreli hapis cezasına çarptırılanların ise 18’i general, 620’si subay, 232’si astsubay, 283’ü uzman çavuş, 154’ü polis, 41’i er, 18’i sivil, biri mülki amir ve 18’i de askeri öğrenci.
2 BİN 610 KİŞİ BERAAT ETTİ
Erlerin çoğunlukta olduğu 2 bin 610 sanığın beraatına karar verilirken, 516 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildi. Toplam 6 bin 786 sanık hakkında karar verilmiş oldu.
25 DAVA DEVAM EDİYOR
15 Temmuz’da yaşananlara ilişkin 25 dava ise halen devam ediyor. Bunlardan en önemlisi darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü Davası. 460 kişinin yargılandığı davanın en önemli sanıkları darbenin sivil imamları Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun biniş. 460 sanıklı davanın yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Devam eden 25 davada, 900’ü tutuklu 2 bin sanık yargılanıyor.
GÜLEN VE 458 ASKER HALEN FİRARİ
Tüm darbe davalarının bir numaralı sanığı olan FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin girişimlerden henüz sonuç alınamadı. Darbe girişimine katıldığı tespit edilen 458 asker ise halen firari durumda bulunuyor. Firari örgüt üyeleri için de yargı süreci devam ediyor. Bugün itibarıyla 94 ülkeden 568 kişi istendi. Bu talepleri 44 ülke reddederken, 23 ülke kabul ederek, 109 FETÖ üyesini iade etti. Yine 54 ülkeden 151 FETÖ mensubu için geçici tutuklama talebinde bulunuldu.
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