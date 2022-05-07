Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı.
28 ŞAMPİYONLUK KUPASI GETİRİLDİ
Fenerbahçe’nin kurulduğu günden bu yana aldığı 28 Lig Şampiyonluğu Kupası, gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na getirildi. Sarı-lacivertlilerin 1959 yılı öncesi ve sonrasında kazandığı 28 kupa, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda sergilendi.
UĞUR DÜNDAR: FENERBAHÇE HER SALDIRIDAN ALNININ AKIYLA GÜÇLENEREK ÇIKACAKTIR
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertli camianın, yapılan tüm saldırılardan alnının akıyla güçlenerek çıkacağını ifade etti.
Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar bir konuşma yaptı. Camianın girdiği tüm badirelerden alnının akıyla çıktığını belirten Dündar, “Fenerbahçe’nin ruhunda, karakterinde yılgınlığa asla yer yoktur. Çok iyi biliyoruz ki bundan önce olduğu gibi bundan sonrada camiamız her türlü tahrik girişimlerine, saldırılara maruz kalacaktır. Dünkü başarılı basın toplantısında Başkanımız Ali Koç’un altını çizerek vurguladığı gibi, bu girişimde bulunacaklar şunu çok iyi bilmelidir. Fenerbahçe bundan böyle her türlü saldırıya karşı birlik, bütünlük içinde kararlılıkla mücadele ederek alnının akıyla güçlenerek çıkacaktır. Geçtiğimiz günlerde camiamıza karşı büyük bir provokasyon sergilenerek 2010-2011 şampiyonluk kupamız sorgulanmak istenmiş ve kulübümüzün simgesi gafillerce bir tüfek namlusunun üstüne yerleştirilerek takım otobüsümüzün azmettiricileri işaret edilmiştir. Kupamız hain FETÖ'nün kumpasına uğramış, takımına moral vermek için 10 Temmuz 2011 günü en zor şartlarda Topuk Yaylası’na varan ve antrenman sahasını dolduran Fenerbahçe taraftarının alın terindedir. Şaşkınlık içinde olup bitenleri izleyen, dağılmak yerine kenetlenen futbolcuların emekleri ve gözyaşlarındadır” dedi.
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