İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),resmi internet sitesinde 28 Kasım Cumartesi İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini ve suların ne zaman geleceğini açıkladı. 28 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Kasım 2020 İstanbul su kesintileri olan ilçeler...

28 KASIM 2020 İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.11.2020 11:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Malkoçoğlu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.11.2020 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Alibey Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.11.2020 09:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]