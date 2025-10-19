29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıklar tüm yurtta hız kazandı. Cumhuriyet’in 102. yılına özel etkinlikler planlanırken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de tatil düzeni oldu. Özellikle öğrenciler ve veliler, “28 Ekim’de okullar açık mı, 29 Ekim tatil mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...