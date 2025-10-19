Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 28 Ekim okul var mı, ders işlenecek mi? 28 Ekim Salı yarım gün mü? 29 Ekim özel sektöre resmi tatil mi?

        28 Ekim ders işlenecek mi, yarım gün mü sayılıyor? 29 Ekim resmi tatil mi?

        Cumhuriyet'in 102. yılı yaklaşırken, yurt genelinde 29 Ekim heyecanı şimdiden hissedilmeye başladı. Her yıl büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı öncesinde, "28 Ekim yarım gün mü?" ve "29 Ekim'de okullar tatil mi?" soruları yeniden gündemdeki yerini aldı. Resmî takvime göre 28 ve 29 Ekim'in bu yıl hangi günlere denk geldiği merak konusu oldu. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 19:02 Güncelleme: 19.10.2025 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıklar tüm yurtta hız kazandı. Cumhuriyet’in 102. yılına özel etkinlikler planlanırken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de tatil düzeni oldu. Özellikle öğrenciler ve veliler, “28 Ekim’de okullar açık mı, 29 Ekim tatil mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

        • 2

          28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

          28 Ekim bu sene salı gününe denk geliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır.

          Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

        • 3

          28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ VE DERS İŞLENECEK Mİ?

          28 Ekim'de okullar yarım gün tatil olacak. Bu sebeple üniversitelerde 28 Ekim yarım gün ve öğleden sonra tatil. Ancak üniversitelerde ders durumu okulların sabah ve akşam ders saatlerine göre değişebilir.

        • 4

          29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Araştırma: Flört şiddeti giderek yaygınlaşıyor
        Araştırma: Flört şiddeti giderek yaygınlaşıyor
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Habertürk Anasayfa