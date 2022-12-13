Lockerbie faciasının zanlısı idamla yargılanabilir mi?

Lockerbie faciası olarak da bilinen 1988 yılındaki bombalı terör eyleminin sanığı Ebu Agila Muhammed Mesut, ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı.

ABD'de savcılık, 34 yıl önce Lockerbie kasabası üzerinde Pan Am Havayollarına ait uçağın infilakına neden olan bombayı yapmakla suçlanan Libyalı Ebu Agila Muhammed Mesut'un idamla yargılanmayacağını açıkladı.

Pazar günü İskoçya’da tutuklanarak ABD makamlarına teslim edilen Mesut’u ilk duruşmada mahkemenin atadığı federal avukat temsil etti. Mesut, tercüman yardımıyla, “savunmasını üstlenecek avukat bulana kadar” konuşmayacağını beyan etti.

Başkent Washington’da görülen davanın ilk duruşmasına, bombalı terör eyleminde yaşamını yitiren bazı kurbanların yakınları da katıldı.

Libya yerel basınında, ABD Adalet Bakanlığınca Lockerbie faciasının bombacısı olduğu iddia edilen Ebu Agila Muhammed Mesut'un başkent Trablus'taki evinde ortadan kaybolduğu yönündeki haberler çıkmasının ardından Konsey tarafından açıklama yapılmıştı.

Lockerbie davasının, ABD ile Libya arasında 14 Ağustos 2008'de yapılan anlaşma gereğince siyasi ve hukuki açıdan tamamen kapandığı belirtilen açıklamada, bazı yerel makamların bu dosyayı yeniden açmasının reddedildiği ve bunun Libya aleyhinde doğuracağı sonuçların kabul edilmeyeceği vurgulanmıştı.

Açıklamada, "saçmalık" olarak nitelendirilen bu durum karşısında Temsilciler Meclisi, Başkanlık Konseyi ve başsavcı, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile dayanışmaya çağrılırken, emniyet güçlerinin de Mesut'un neden ortadan kaybolduğunu aydınlatması istenmişti.