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Haberler Yaşam

25 yıldır kesmediği bıyıkları, 80 santimetreye ulaştı

Bursa’da 'Pala' lakabıyla tanınan Ramazan Demir'in 25 senedir kesmediği bıyığı 80 santimetre uzunluğa ulaştı. Dedesine özendiğini belirten 55 yaşındaki Ramazan Demir, ailesinden geçmişte birçok kişinin bıyık bıraktığını söyledi

Giriş: 14.03.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
25 yıldır kesmediği bıyıkları, 80 santimetreye ulaştı
80 santimetreye ulaştı! Her hafta bu karışımı sürüyor
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İHA

Bursa'da 40 yıldır tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki Pala lakaplı Ramazan Demir, dedesine özenip bıyık bırakmaya başladı.

İHA'nın haberine göre 25 yıldır uzattığı bıyığı 80 santimetreye ulaşan Demir, 4 yıl önce kesip kısalttığı bıyıklarını pişman olup tekrar uzattığını söyledi.

25 YILDIR UZATIYOR

Ailesinden pek çok kişinin bıyık bıraktığını söyleyen Ramazan Demir, dedesinin de pala bıyık lakabıyla tanındığını belirtti.

Dedesine benzemek isteyen Ramazan Demir, Dedeme özenip bıyık bıraktım. 25 senedir uzatıyorum. 4 yıl önce bir kısalttım ama pişman olup yeniden uzattım. Şu anki uzunluğu 75-80 santimetre civarında şeklinde konuştu.

LİMON SÜRMEDEN EVDEN ÇIKMIYOR

Evden çıkmadan önce mutlaka limon sürdüğünü ifade eden Ramazan Demir, "Aylık, haftalık ve günlük bakımım var. Her hafta yumurta akı ve zeytinyağı sürüyorum. Evden çıkmadan mutlaka limon sürüyorum. Limon dik durmasını ve daha canlı görünmesini sağlıyor" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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