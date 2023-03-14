80 santimetreye ulaştı! Her hafta bu karışımı sürüyor

İHA

Bursa'da 40 yıldır tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki Pala lakaplı Ramazan Demir, dedesine özenip bıyık bırakmaya başladı. İHA'nın haberine göre 25 yıldır uzattığı bıyığı 80 santimetreye ulaşan Demir, 4 yıl önce kesip kısalttığı bıyıklarını pişman olup tekrar uzattığını söyledi.

25 YILDIR UZATIYOR Ailesinden pek çok kişinin bıyık bıraktığını söyleyen Ramazan Demir, dedesinin de pala bıyık lakabıyla tanındığını belirtti. Dedesine benzemek isteyen Ramazan Demir, Dedeme özenip bıyık bıraktım. 25 senedir uzatıyorum. 4 yıl önce bir kısalttım ama pişman olup yeniden uzattım. Şu anki uzunluğu 75-80 santimetre civarında şeklinde konuştu.

LİMON SÜRMEDEN EVDEN ÇIKMIYOR Evden çıkmadan önce mutlaka limon sürdüğünü ifade eden Ramazan Demir, "Aylık, haftalık ve günlük bakımım var. Her hafta yumurta akı ve zeytinyağı sürüyorum. Evden çıkmadan mutlaka limon sürüyorum. Limon dik durmasını ve daha canlı görünmesini sağlıyor" dedi.

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