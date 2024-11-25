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        Haberler Bilgi Gündem 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, amacı, anlamı, önemi ve mesajları

        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nasıl ilan edildi?

        25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak her yıl tüm dünyada anılmaktadır. Kadınlara yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet gibi tüm ayrımcı uygulamalara dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve bu şiddeti ortadan kaldırmak için bir mücadele çağrısı niteliğindedir. Peki, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nasıl ortaya çıktı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 09:22 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:22
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        • 1

          25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak dünya genelinde farkındalık yaratmak ve kadınlara yönelik şiddeti durdurma çağrısında bulunmak amacıyla anılan önemli bir gündür. Bu gün, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde Trujillo diktatörlüğü tarafından vahşice öldürülen Mirabal Kardeşler'in anısına Birleşmiş Milletler tarafından 1999'da resmileştirilmiştir. İşte, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü tarihçesi...

        • 2

          25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

          Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women), 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür.

        • 3

          25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır.

        • 4

          MİRABAL KARDEŞLERİN KATLEDİLMESİ

          Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılının 25 Kasım'ında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen Mirabal kardeşler cinayetine dayanıyor.

          Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo'nun, "Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra öldürüldüler.

        • 5

          Mirabel kardeşlerin tecavüz edilerek vahşice öldürülmesi, onları diktatörlüğe karşı mücadelenin sembolü haline getirdi. Bütün dünyada yankı bulan bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999'da, cinayetin işlendiği gün olan 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verildi.

        • 6

          25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI

          Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadınların değil, tüm toplumun insanlık değerlerine zarar veren bir suçtur. Birlikte çalışarak, sevgi, saygı ve eşitlik temellerinde bir gelecek inşa edelim. Bugün, bu acı gerçekliği değiştirmek için mücadele etme ve farkındalık yaratma günüdür. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kutlu olsun.

          Bir kadına zarar veren bir dünya, kendi geleceğini mahveder. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde kadınların özgürce yaşayabileceği, korkusuz bir dünyanın temellerini atalım.

        • 7

          Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü! Kadına yönelik şiddetle mücadele, kadınların haklarını koruma değil, tüm insanlığın onurunu kurtarma mücadelesidir. Sesimizi yükseltelim ve kadınların özgürce, güven içinde yaşayabileceği bir dünya için çalışalım.

          Kadına yönelik şiddeti durdurmak için sadece bugün değil, her gün sesimizi yükseltmeliyiz. Kadınlar için güvenli bir dünya, çocuklarımız için de aydınlık bir gelecek demektir. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nden fark edelim, fark ettirelim.

        • 8

          Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel değildir; sözlerle, davranışlarla ve sistemlerle de bir insanı yok saymak şiddettir. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkalım ve eşit bir dünya için el ele verelim. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kutlu olsun!

          Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanet etmektir. Bu suça ortak olmamak için farkındalığı artırmalı, eğitimle değişim yaratmalı ve kadınların yanında olmalıyız. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nüz kutlu olsun.

        • 9

          Şiddet mağdurlarını yalnız bırakmamalı, onların yanında olmalı ve çözümün bir parçası olmalıyız. Sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Bugün, dayanışma günüdür! Yaşasın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü!

          Şiddetle dolu bir dünyada huzur, mutluluk ve barışın hüküm sürmesi mümkün değildir. Gelin, kadınların hak ettiği güven dolu bir yaşam için mücadele edelim.

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