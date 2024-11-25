25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI

Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadınların değil, tüm toplumun insanlık değerlerine zarar veren bir suçtur. Birlikte çalışarak, sevgi, saygı ve eşitlik temellerinde bir gelecek inşa edelim. Bugün, bu acı gerçekliği değiştirmek için mücadele etme ve farkındalık yaratma günüdür. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kutlu olsun.

Bir kadına zarar veren bir dünya, kendi geleceğini mahveder. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde kadınların özgürce yaşayabileceği, korkusuz bir dünyanın temellerini atalım.