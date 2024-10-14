25'inci İzmir Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu

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Geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Sinema Genel Müdürlüğü, Çiğli Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Konak Belediyesi, İZQ, Migros, Alman Kültür Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde, 200'ünzerinde film ücretsiz olarak seyredilebilecek. Bu yıl da Akademi Ödülleri için 2 filmin başvuru şansı kazanacağı İzmir Kısa Film Festivali, Academy Award Qualifying Festival olarak dünya üzerinde aynı yeterliliğe sahip 120 festival arasında yer aldı.

REKLAM Festivale bu yıl olağanüstü bir ilgi var. 130 ülkeden 4222 film, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için başvurdu. Filmlerin her biri festival komitesi tarafından tek tek titizlikle değerlendirildi. Uzun soluklu bir çalışmanın ardından, gösterime girecek filmler belirlendi.

Filmler festivalin ana salonları olan Fransız Kültür Merkezi, Karşıyaka Belediyesi Çatı Bostanlı, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi, Karaca Sineması ve üniversitelerde yapılacak gençlik gösterimleri ile kentin tümüne yayılacak.

Bu yıl katılımın yeteri kadar gerçekleşmemesi nedeni ile deneysel kategoride yarışmalı bölüm açılmazken, kurmaca, animasyon ve belgesel kategorilerinde toplam 32 film finalist olarak belirlendi. Festival programı ve jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Altın Kedi için yarışmaya hak kazanan filmlerin tam listesi şöyle: REKLAM ULUSLARARASI FİNALİST FİLMLER Street Light, Yönetmen Romain Dumont The Voice Of Others, Yönetmen Fatima Kaci Porcelain, Yönetmen Annika Birgel There Is No Friend's House, Yönetmen Abbas Taheri 3MWh-, Yönetmen Marie-Magdalena Kochová 154, Yönetmen Andrea Sbarbaro, Riccardo Copreni Green Eyes, Yönetmen Sacha Teboul Short Cut Grass, Yönetmen David Gašo Crust, Yönetmen Jens Kevin Georg The Hand That Feeds, Yönetmen Helen Hideko

ULUSAL KURMACA FİNALİST FİLMLER Mükemmel, Yönetmen Ece Dizdar Morî, Yönetmen Yakup Tekintangaç Neredeyse Kesinlikle Yanlış, Yönetmen Cansu Baydar Dilan Hakkında Konuşmalıyız, Yönetmen Umut Şilan Oğurlu Bir Aile, Yönetmen Murat Çetinkaya Tavuk Suyuna Çorba, Yönetmen Deniz Büyükkırlı Noksan, Yönetmen Cem Demirer Eksi Bir, Yönetmen Ömer Ferhat Özmen Rehber, Yönetmen Mert Erez Merhaba Anne, Benim, Lou Lou, Yönetmen Atakan Yılmaz Her Derde Deva, Yönetmen Kemal Burak Çuhadar Görüşürüz Kaplumbağa, Yönetmen Selin Öksüzoğlu

REKLAM ULUSAL ANİMASYON FİNALİST FİLMLER Kim?, Yönetmen Merve Yıldıran Echo, Yönetmen Mehveş Topçuoğlu Küçük Yıldız, Yönetmen Esra Becan Cut From The Dead, Yönetmen Elif Dönmez, Deniz Koçyiğit Kaçmandan Çok Korktum, Yönetmen F. Nur Özkaya

ULUSAL BELGESEL FİNALİST FİLMLER Haklı Mücadele, Yönetmen Nebiye Arı Mimas, Yönetmen Evrim İnci İyi Ölüm, Yönetmen Hasan Ete Otuz Yaşında Öğrendiğim Şeyler Yönetmen Sezer Ağgez Ufku & Ülviye, Yönetmen Erkan Tahhuşoğlu