Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminine göre 24 Ekim 2020'de hava yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 24 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 24 Ekim detaylı hava durumu...
24 EKİM 2020 HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu.
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Az bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul-Düzce arasındaki kıyı şeridi yer yer puslu ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, akşam ve gece saatlerinde doğusu kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu öğle saatlerinden itibaren yer yer kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde güney ve doğusu puslu ve sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatı, gece saatlerinde güneydoğudan; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, batısı yer yer parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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