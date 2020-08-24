İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 24 Ağustos corona virüs tablosu merak ediliyor.
24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca henüz 24 Ağustos koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.
23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI
Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 80 bin 302 test yapıldı, 1217 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 795 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165'e çıktı.
Toplam test sayısı 6 milyon 327 bin 466, vaka sayısı 258 bin 249, vefat sayısı 6 bin 121 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 783, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.
DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 808 bin 715´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 383 bin 472´ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 15 milyon 910 bin 371´e ulaştı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 841 bin 428 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 180 bin 174´e ulaştığı bildirildi.
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