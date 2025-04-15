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        Haberler Bilgi Yaşam 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan okullar tatil mi, ders olacak mı?

        23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan okullar tatil mi, ders olacak mı?

        23 Nisan bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışan kesim 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatil, devlet tarafından belirlenen ve genellikle iş yerlerinde çalışanların izinli sayıldığı, okulların tatil olduğu günlerdir. Bu tatiller, genellikle dini bayramlar, ulusal kutlamalar veya önemli tarihlerin anıldığı günler olabilir. Peki 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan okullar tatil mi, ders olacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:17
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        • 1

          23 Nisan, Türkiye’de çok özel bir anlam taşır. Hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış günü olarak kutlanır. Peki 23 Nisan resmi tatil mi, okullar tatil mi?

        • 2

          23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

          23 Nisan Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen bir gündür. Bu gün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Türk milletinin egemenlik hakkını kazandığı tarihi bir gündür.

          Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü çocuklara ithaf etmiştir ve o günden itibaren her yıl 23 Nisan, çocukların bayramı olarak da kutlanmaktadır. Bu nedenle 23 Nisan, Türkiye'de devlet dairelerinin, okulların ve birçok iş yerinin tatil olduğu bir gündür.

          23 NİSAN'IN ANLAM VE ÖNEMİ

          Her yıl 23 Nisan tarihinde kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve dünyada çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyan anlamlı bir gündür.

        • 3

          23 Nisan 1920, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme yolunda attığı en önemli adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Bu tarih, milli egemenliğin halk iradesine bırakıldığını simgeler. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür.

          Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü sadece bir siyasi dönüm noktası olarak değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan çocuklara adanmış bir bayram olarak ilan etmiştir.

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