23 Nisan etkinlikleri

Küçüklerin dört gözle beklediği 23 Nisan bayramında çocuklarınızla zevkle katılabileceğiniz etkinlikleri bir araya getirdik.

HABERTURK.COM

Müze Gazhane 23 Nisan Çocuk Şenliği

Atölyelerden bandoya, konserlerden dansa dopdolu bir etkinlik programı Gazhane'de 22-23 Nisan’da çocukları bekliyor. Etkinlikler ücretsiz.

22 Nisan Cumartesi

11:00-17:00 (Tüm Gün) | Dalin Maskotu ile Eğlence – Meydan

11:00-17:00 (Tüm Gün) | Sirk Eğitimleri: Jonglörlük, Temel Denge, Poi, Tahta Bacak, Tabak Çevirme – Q Deck

11:00-17:00 (Tüm Gün) | Sosis Balon – Meydan

11:30 | Banipal Kütüphanesi – Müzikli Masal Gösterisi – Meydan

12:00 | 23 Nisan Bandosu – Meydan

12:00 | Çocuklar için Felsefe – Özgürlük (9-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

12:30 | Sihirbazlık Gösterisi – Meydan

13:00 | Çocuk ve Mimarlık Atölyesi: Köşkteki Çınar (6-10 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

13:30 | Baby Concerts: Amerika’dan Avrupa’ya Yolculuk – Meydan

15:00 | Bi’ Dolu Oyun (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

15:15 | 23 Nisan Bandosu – Meydan

15:30 | Gönül Yeprem ve Kukla Şerbet ile Çocuk Konseri – Meydan

16:30 | Çocuklar İçin Karikatür Atölyesi (9-12 Yaş) – Cem Güventürk – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

16:30 | 23 Nisan Bandosu – Meydan

23 Nisan Pazar

11:00-17:00 (Tüm Gün) | Dalin ile Yüz Boyama – Maskotla Eğlence – Meydan

11:00-17:00 (Tüm Gün) | Sirk Eğitimleri: Jonglörlük, Temel Denge, Poi, Tahta Bacak, Tabak Çevirme – Q Deck

11:00-17:00 (Tüm Gün) | Sosis Balon – Meydan

11:30 | Dans & Zumba Kids – Meydan

12:00 | 23 Nisan Bandosu – Meydan

12:00 | Sihirli Kağıt (6-10 Yaş) T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

12:30 | Sihirbazlık Gösterisi – Meydan

13:00 | Çocuklar için Sulu Boya Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

13:30 | Mimas ile Büyüyen Düşler – Mim Çocuk Oyunu – Meydan

14:15 | Mimas ile Büyüyen Düşler – Pantomim Beden Atölyesi – Meydan

14:30 | Ebeveyn Çocuk Heykel Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

15:00 | 23 Nisan Bandosu – Meydan

15:30 | İmre Hadi ve Çocuk Korosu – Meydan

16:30 | Çocuklar için Çizgi Roman Atölyesi (9-12 Yaş) – Cihan Kılıç – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

16:30 | 23 Nisan Bandosu – Meydan

“BKM Çocuk Şenliği” 22-23 Nisan'da

Bayramın tadını yine çocuklar çıkaracak ve 2 gün boyunca birbirinden eğlenceli, renkli, eğitici, öğretici oyunlar, atölyeler, kukla gösterileri ve konserlerin yer aldığı içeriklerle Maximum Uniq’te bayram coşkusu doyasıya yaşanacak.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde rengarenk 23 Nisan

İstanbul’un Haliç kıyısındaki Rahmi M. Koç Müzesi, çocukların 23 Nisan sevincine yelken ve otomobil boyama etkinlikleri ile ortak olacak. Minikler bu özel günde renklerin büyülü dünyasına dalıp yaratıcılıklarını sergileyecek, içlerindeki sanatçıyı ortaya çıkaracak. Minikler, yelken ve otomobil boyama etkinliği ile bayram sevincini yaşayacak.

Yelken Boyama etkinliği saat 12.00’de başlayacak. Boyama etkinliğinin ardından saat 13.00 ile 15.15 arası dört ayrı yelken turu düzenlenecek. Kontenjanla sınırlı etkinliğe katılım için

ziyaretçilerin müze gişesinden bilet alırken kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Müzenin adeta geleneksel hale gelen Otomobil Boyama etkinliği ise saat 13.00’te başlayacak. Dört grup halinde gerçekleşecek bu etkinlikte minikler beyaz bir Vosvos’u renklendirecek. Kontenjanla sınırlı

etkinliğe katılım için ziyaretçilerin müze gişesinden bilet alırken kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Çocukların renklendirdiği yelken ve otomobil bir hafta boyunca Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenecek.

Çocuklar 23 Nisan'da Sunay Akın ile buluşacak

Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir arada kutlayacağımız 23 Nisan’da, sevilen isim Sunay Akın Capacity AVM’de sevenleri ile buluşacak. Capacity AVM, 23 Nisan Pazar günü saat 14:00’de sevilen yazar, şair müzeci Sunay Akın söyleşi ve imza günü etkinliği ile ziyaretçilerini buluşturacak.

YER: Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi

Tarih: 23 Nisan 2023

Saat: 14:00

Ataköy 1. Mah. Fişekhane Cad. No:7 Bakırköy / İSTANBUL

Pera Öğrenme, 23 Nisan'ı "Hayal Kurma Şenliği" ile Kutluyor

Pera Öğrenme, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Hayal Kurma Şenliği" ile kutluyor. Masalsı kumaş kolajlarından, müzede arkeolojik kazıya ve tarihi hikâye yazımına kadar birbirinden renkli ve eğlenceli atölyelerin yer aldığı program 20 Nisan'a kadar Pera Müzesi'nde devam edecek.

Programda, Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi ve Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergileri kapsamında 4-12 yaş grubu çocuklar için tasarlanan atölyeler ve rehberli sergi turları yer alıyor. Hayal Kurma Şenliği'nde beden perküsyonu, yaratıcı drama, çizim, kumaş kolajı, kolektif masal yazımı, yaratıcı dans gibi farklı tekniklerle tanışan katılımcılar, müzede eğlenceli bir gün geçirecek.

Eserlerinde masallardan ve hikâyelerden yola çıkarak yeni bir söylem üreten Paula Rego'dan ilhamla düz enlenen Masal Matitas: Masal Adasına Seyahat atölyesi katılımcılara, hayal gücünün ufkuyla masallara farklı bir açıdan bakmayı vadediyor. Candan Çalışkan'ın yürütücülüğünde, beden perküsyonu ve dramadan faydalanarak "Masal Adası"na hayali bir yolculuk yapan 4-6 yaş grubu

çocuklar, daha sonra pastel boyalarla kendi masal kitaplarını yaratacaklar.

İran’ın en ünlü çağdaş sanatçılarından Hamid Tolouei Fard 22 – 23 Nisan'da çocuklarla beraber

Dünyanın pek çok şehrinde sergileri gerçekleşen ve müzelerde eserleri yer alan Hamid Tolouei Fard, erken yaşta ustalaştığı kaligrafiyle günümüzün pop kültür öğelerini yeniden yorumlayan özel bir sanatçı. İstanbul’da yaşayan, iyi derecede Türkçe konuşan ve gerçekleştirdiği TENTEN İSTANBUL adlı son solo sergisi ile büyük beğeni toplayan sanatçı, bu kez çocuklarla beraber çok özel bir çalışmaya imza atacak.

22 – 23 Nisan tarihlerinde, Maximum Uniq ‘ÇOCUK FESTİVALİ’nin onur konuğu olarak çocuklara yönelik 2 atölye çalışması gerçekleştirecek olan Hamid Tolouei Fard, resim yapmayı seven 6 yaş ve üstü çocukları hayal gücünün özgür yaratıcılığı ile sürprizli bir çalışmaya davet ediyor. Etkinlik 22 ve 23 Nisan’da saat 10:00 – 11:30 arasında gerçekleşecek.

‘Renkli Hayaller Sahnesi’ 23 Nisan'da çocuklarla buluşacak

Hatay ve Kahramanmaraş'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel etkinlik çadırlarının kurulmasıyla başlayacak projeyle, iki ay boyunca bölgedeki çocuklara tiyatro, atölye çalışmaları, konser, sokak performansı, film ve belgeseller sunulması hedefleniyor.

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi, Netflix, Tiyatro Kooperatifi ve İhtiyaç Haritası iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ projesi, depremden etkilenen çocukları sanatın iyileştirici gücüyle buluşturacak. Proje kapsamında her gün tiyatro oyunları, atölye çalışmaları, konserler ve film gösterimleri düzenlenecek.

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisinin organizasyonel gücüyle düzenlenen projeyi, bünyesinde 70'i aşkın özel tiyatroyu barındıran Tiyatro Kooperatifi yönetecek. Projenin finansmanını üstlenen Netflix, çocuklara izletilecek film ve belgesel içeriklerini hazırlayacak. Depremin ilk gününden bu yana bölgede çalışmalarını sürdüren İhtiyaç Haritası ise proje için deprem bölgesindeki ihtiyaçları tespit ederek operasyonel destek sağlayacak.

Doğa ve Permakültür Atölyesi 23 NİSAN PAZAR - 11:00

“Ağaçlar ne yönde büyürler? Aşağıya doğru mu? Yukarıya doğru mu? Ağaçlar nasıl devrilmeden durabiliyor?” Kökler neden vardır? Ne yaparlar? Mantar nedir? Bitki mi hayvan mı? Her türünü yiyebilir miyiz? “Aklınıza gelen en büyük canlı ne?” ve daha bir çok soru müzik eşliğinde interaktif olarak yanıt bulur. Bu öğretici ve keyifli atölye 23 Nisan’da Maximum Uniq Lounge’da!

8. YBY Woods Çocuk Şenliği



Kültür, sanat ve eğlence alanında yarattığı ve sunduğu deneyimlerle şehir yaşam kültürünün zenginleşmesine odaklanan YBY Woods, 22-23 Nisan tarihlerinde çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı açık havada onlarca etkinlikle kutluyor. Tiyatrodan spora, konserden sanata çocukları birbirinden eğlenceli aktivitelerin beklediği YBY Woods Çocuk Şenliği için biletlere Biletix ve biletinial platfomlarından ulaşılabiliyor.



Kemerburgaz Kent Ormanı’nda gökyüzünün altında, ormanın içinde, konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerinin yaratıcısı YBY Woods, 22-23 Nisan tarihlerinde çocuklar için şenlik düzenliyor.

21 Nisan'da vizyona giren çocuk flmi: Ella Bella Bingo

Ella Bella Bingo, dostlukları tehlikede olan Ella Bella ve Henry'nin hikayesini anlatıyor. Ella Bella ve Henry, tüm zamanlarını birlikte geçiren iki yakın arkadaştır. Ancak havalı bir genç olan Johnny'nin mahalleye taşınmasıyla iki arkadaşın dostluğu tehlikeye girer. Ella Bella, Johnny ile Henry'nin yakınlaşmasından rahatsız olur. En iyi arkadaşını kaybedeceğini düşünen Ella Bella, Henry'den kendisi ve Johnny arasında bir seçim yapmasını ister. Henry, kimseyi incitmek istemez ve ortadan kaybolur. Ella Bella, arkadaşlığını kurtarmak için düşmanı Johnny'nin de yardımıyla Henry'yi bulmak için yola koyulur.

23 Nisan Çocuk Festivali (Çocuk Partisi) 23 NİSAN PAZAR - 10:30

İstanbul'un hemen yanı başında, Ömerli gölü yakınında yüksek ağaçlar ile kaplı bir köy var! Bu köy; çocukların en çok eğlendiği, keyif aldığı ve köy oyunları ile heyecanlandığı bir köydür. Bonjurköy – Ömerli /Çekmeköy’de gerçekleşecek ve unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak Çocuk festivali; Macera Ormanı, Show, eğlence, yarışma, gösteri ve sürprizlerle dolu bir güne hazır olun!

Yer: Bonjurköy- Ömerli /Çekmeköy

Zaman: 23 Nisan

Saat: 10.30 – 16.00

KidZania İstanbul

Akasya AVM’nin içinde 10.000 m2’lik alanda, 0-14 yaş arasındaki tüm çocuklara hizmet veren KidZania küçük büyük herkesin keyif alacağı bir yer. Adeta çocuklara özel bir şehir olan KidZania, içinde banka, hastane, süpermarket, laboratuvar, tiyatro, üniversite, itfaiye, deprem simülasyon merkezi, stadyum, sokaklar, fabrikalar ve meydan ile 67 farklı aktivite alanı bulunuyor. Çocuklara 120’den fazla mesleği deneyimleme imkanı da veren KidZania’nın tüm aktiviteleri de Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından onaylı. Etkinliğin saati 10.00 – 20.00

AKM İstanbul

23 Nisan etkinlikleri dendiğinde akla gelen ilk yerlerden biri de AKM! Atatürk Kültür Merkezi Çocuk Sanat Festivali bu yıl yine çocukları neşelendirmeye geliyor! Festival, tiyatrolar, filmler, atölyeler, etkinlikler ve özel gösteriler gibi birçok aktivite hem küçüklere hem de büyüklere Çocuk Bayramı’nın coşkusunu yaşatıyor. Çocuk Sanat Festivali 17-23 Nisan tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezinde sizlerle buluşuyor.

Çocuk oyunu: Fonikler Köyü

Tolga Taviş besteci & orkestra şefi

Sadece çalgı çalanların yaşadığı bir hayali köy: Fonikler Köyü...

Orkestrada görebileceğiniz tüm enstrümanları bu köyde de görebilirsiniz. Keman, flüt, kontrbas, trombon... Yani herkesin müzik yaparak vaktini geçirdiği şirin bir köy burası. Eğitim amaçlı senfonik bir konser olan 'Fonikler Köyü' saygı, empati ve nezaket gibi erdemleri anlatıyor. Eğitim amaçlı bir senfonik konser olan ‘Fonikler Köyü’ aynı zamanda da güzel bir masal anlatıyor. Bu etkinliğe çocuklarınız bayılacak! 23 Nisan'da CRR Konser Salonu saat 15'te.

ÖNERİLEN VİDEO