Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 23 Nisan bankalar açık mı? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?

        23 Nisan bankalar açık mı? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?

        23 Nisan resmi tatil kapsamında yer alırken bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Özel ve kamu bankalarında işleri olan vatandaşlar şimdiden 23 Nisan bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere 23 Nisan'da hastaneler, aile hekimleri kapalı olacak. Peki 23 Nisan bankalar açık mı? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 17:43 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çarşamba günü yurt genelinde kutlanacak. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve birçok özel kuruluşta o gün tam gün tatil uygulanacak. Peki bankalar 23 Nisan’da açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte bankaların çalışma durumu

        • 2

          BANKALAR 23 NİSAN'DA AÇIK MI?

          23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı bugün kapalı olacak.

          23 NİSAN'DA EFT YAPILACAK MI?

          23 Nisan resmi tatili boyunca aynı bankanın farklı hesapları arasında havale yapılırken EFT işlemi sadece FAST üzerinden yapılabilecek.

        • 3

          23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu anlamlı gün, resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

          2025 yılında 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve birçok özel kuruluşta o gün tam gün tatil uygulanacak. Yani, 23 Nisan'da mesai yapılmayacak ve öğrenciler derslerden muaf olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Habertürk Anasayfa