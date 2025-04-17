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        Haberler Bilgi Gündem 22-23 Nisan tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu, okul açık mı, 22 Nisan yarım gün mü?

        22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil mi?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan bu anlamlı gün öncesinde, 22 Nisan'ın çalışma durumu en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle kamu kurumları, okullar ve özel sektör çalışanları, 22 Nisan'ın yarım gün mü yoksa tam gün mesaiyle mi geçeceğini öğrenmek istiyor. İşte, 22 Nisan'ın tatil olup olmadığına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 15:40 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:40
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        • 1

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, gözler bir kez daha resmi tatil düzenlemelerine çevrildi. Çalışanlar ve öğrenciler 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığını merak ederken, 22 Nisan'ın durumu da araştırılıyor. Peki, 22-23 Nisan'da mesai düzeni nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanlarının durumu ise çalıştıkları kurumun politikalarına bağlı olarak değişebilir.

        • 3

          22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olsa da 22 Nisan için herhangi bir tatil durumu söz konusu değildir. 22 Nisan Salı günü kamu ve sektör normal mesai saatlerinde hizmet verecek, okullar açık olacak.

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