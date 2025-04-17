23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, gözler bir kez daha resmi tatil düzenlemelerine çevrildi. Çalışanlar ve öğrenciler 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığını merak ederken, 22 Nisan'ın durumu da araştırılıyor. Peki, 22-23 Nisan'da mesai düzeni nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar...