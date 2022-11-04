21 yıl sonra kuyudan çıkan vahşette yeni gelişme! Ayşe'nin katil zanlısı serbest
Kayseri'de, geçen mayıs ayında hayvanlarını otlatan çobanın su kuyusunda gördüğü kemik parçaları 21 yıl önceki vahşeti ortaya çıkardı. Kuyudan çıkarılan kemik parçalarının 2001 yılında kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan öldürülüp kuyuya atıldığı belirlenen Ayşe Kavak'ın cinayet şüphelisi M.A., önceki gün polis ekiplerince yakalandı. Daha önce cinayetten hüküm giyen ve afla cezaevinden çıktıktan bir yıl sonra Ayşe Kavak'ı ziynet eşyaları, cüzdanı ve cep telefonunu gasbetmek için öldürdüğü tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece zaman aşımı nedeniyle serbest bırakıldı
21 yıl sonra kuyudan çıkan vahşette katil zanlısı serbest
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DHA
Kayseri'de, 21 yıl önce öldürülüp kuyuya atıldığı belirlenen Ayşe Kavak'ın (47) katil zanlısı M.A. (55) zaman aşımından serbest kaldı.
Geçen mayıs ayında Melikgazi ilçesi Yılanlı Dağı mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, içinde su bulunmayan kuyuda kemik parçaları görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KEMİK PARÇALARI VE KADIN ÇANTASI BULUNDU
Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, kemik parçalarıyla birlikte kadın çantası buldu. Çantada, 2001 yılında kaybolan ve kayıp ilanı verilen Ayşe Kavak'a ait kimlik bulundu. Polisin incelemesinin ardından kemikler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
POLİS, ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis, öldürüldüğü düşünülen kadının cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda olayın meydana geldiği yerde inceleme yapan polis, çok sayıda kişiyle görüştü.
TELEFONU YENİ SIM KARTLA KULLANILDI
Ekipler ayrıca, Kavak'ın gasbedilen cep telefonunu teknik takibe aldı. Kavak'ın cep telefonunun gasbedildikten sonra içine yeni sim kartı takılarak, kullanılamaya devam edildiği belirlendi. Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi sonuçlarının da ortaya çıkmasıyla cinayeti o dönemde çobanlık yapan M.A.'nın işlediği belirlendi.
ÖNCEKİ GÜN OPERASYONLA YAKALANDI
Şüpheli önceki gün adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Ayşe Kavak'ı öldürmediğini söylediği öğrenilen cinayet zanlısı, suçsuz olduğunu ifade etti.
AFLA ÇIKTIKTAN BİR YIL SONRA ÖLDÜRMÜŞ
Şüphelinin ayrıca, 1988 yılında 1 kişiyi bıçaklayarak öldürmesi nedeniyle 12 yıl hapis yattığı ve affla 2000 yılında tahliye olduğu öğrenildi. Şüphelinin cezaevinden çıktıktan 1 yıl sonra da Ayşe Kavak'ı ziynet eşyaları, cüzdanı ve cep telefonunu gasbetmek için öldürdüğü tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, olay tarihi 20 yılı geçtiği için çıkarıldığı mahkemece zaman aşımından serbest kaldı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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21 yıl sonra kuyudan çıkan vahşette katil zanlısı serbest/21-yil-sonra-kuyudan-cikan-vahsette-katil-zanlisi-serbest-3535772
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