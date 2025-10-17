Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 2026 MEB'e bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri: İlköğretim, ortaokul, mesleki ve teknik eğitim okul pansiyon fiyatları

        2026 MEB'e bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri ne kadar oldu?

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri belli oldu. Böylece milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026 aylık pansiyon ücretleri netlik kazandı. İşte, okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 13:48 Güncelleme: 17.10.2025 - 14:08
        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda pansiyon ücretleri açıklandı. Böylece, veliler ve öğrenciler tarafından merakla beklenen 2026 yılı pansiyon ücretleri resmen duyurulmuş oldu. İşte 2026 yılı için geçerli olacak pansiyon ücretlerinin detayları...

        • 2

          2026 MEB'E BAĞLI PANSİYON ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

          AA muhabirinin 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 50 bin liraya yükselecek.

          Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 55 bin liraya çıkacak.

          İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 65 bin lira olacak.

        • 3
