İsveç Parlamentosu önümüzdeki yıl Temmuz ayından itibaren sigara içimini yasaklarken, 2025 yılı sonunda ise tütün ürünlerinin satımını tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediğini duyururken, yasağa yönelik oylama 142'ye 120 oy ile kabul edildi.

İsveç Parlamentosu 2025 yılından itibaren ülkede tütün ürünlerinin piyasaya sürülmeyeceğini ve böylece başta sigara olmak üzere puro, pipo tütünü, elektronik sigaranın satışının men edileceğini de 6 yıl öncesinden kullananlara duyurmuş oldu.

İstatistikler, nüfusun yüzde 11’inin tiryaki olduğunu, yüzde 10’unun ise belirli zamanlarda sigara içtiği sonucunu ortaya koyuyor.