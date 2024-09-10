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        Haberler Bilgi Gündem 2025 üç aylar ne zaman Diyanet? 2025 yılında Receb, Şaban ve Ramazan ne zaman başlayacak ve bitecek?

        2025 yılında üç aylar ne zaman başlıyor? Receb, Şaban ve Ramazan hangi tarihte başlıyor?

        Üç aylar, İslamiyet için özel ve kutsal zamanlardır. Bu aylarda ibadetlere ağırlık verilir, sadaka ve yardımlar artırılır ve toplumsal dayanışma güçlendirilir. Üç aylar, bu yönleriyle hem bireysel hem de toplumsal bir arınma ve manevi derinleşme dönemi olarak kabul edilir. Peki, 2025 yılında üç aylar ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:07
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        • 1

          Üç aylar, İslam dünyasında özel bir öneme sahip olan ve Müslümanlar tarafından büyük bir manevi değerle karşılanan zamanları ifade ediyor. Bu aylar, Müslümanlar tarafından manevi olarak yenilenme, Allah'a yakınlaşma ve günahlarından arınma fırsatı olarak görülür. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

        • 2

          2025 RECEB AYI NE ZAMAN BAŞLAYACK VE BİTECEK?

          2025 yılında Receb ayı 1 Ocak'ta başlayacak ve 26 Ocak'ta bitecek. Şaban ise 31 Ocak'ta başlayacak, 13 Şubat'ta bitecek.

        • 3

          2025 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK, İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

          Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.

        • 4

          2025 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

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