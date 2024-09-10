Üç aylar, İslam dünyasında özel bir öneme sahip olan ve Müslümanlar tarafından büyük bir manevi değerle karşılanan zamanları ifade ediyor. Bu aylar, Müslümanlar tarafından manevi olarak yenilenme, Allah'a yakınlaşma ve günahlarından arınma fırsatı olarak görülür. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...