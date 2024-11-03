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        Haberler Bilgi Gündem 2025 Resmi tatiller takvimi: 2025 yılında Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2025'te kaç gün tatil var?

        2025 Resmi tatiller takvimi: 2025 yılında kaç gün tatil var?

        2024 yılının bitmesine kısa bir süre kala şimdiden 2025 resmi tatil takvimi merak edilmeye başlandı. 2025 yılında toplamda 14,5 gün resmi tatil olacak ve birçoğu hafta içine denk gelerek, özellikle çalışanlar için tatil fırsatı yaratacak. İşte, 2025 Resmi tatiller takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 13:48 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:48
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        • 1

          2025 yılına heyecanlı geri sayım başladı. Bu seneki tüm resmi tatiller idrak edildi ve gözler yeni yıla döndü. 2025 resmi tatiller takvimi netleşti. Peki, gelecek sene amazan ve Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç tatil hafta içine denk gelecek? İşte, detaylar...

        • 2

          2025 YILINDA KAÇ RESMİ TATİL HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR?

          2025 yılında idrak edilecek resmi tatillerden 10,5 günü hafta içine denk geliyor.

        • 3

          2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

          Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba

          Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan Pazar - Salı (29 Mart arife)

          Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba

          İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe

          Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

          Kurban Bayramı: 6 - 9 Haziran Cuma - Pazartesi (5 Haziran arife)

          Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

          Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tüm gün)

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