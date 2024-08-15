Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Ocak'ta memur ve emekli zammı ne kadar olur, yüzde kaç zam gelir? 2025 Ocak'ta memur ve emeklisi ile SSK Bağkur emeklisi ne kadar alır?

        2025 Ocak'ta memur ve emekliler yüzde kaç zam alır? Memur ve emekli zammına dair senaryolar

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 34 ile 42 arasında değişeceğini öngördüklerini açıkladı. Bu kapsamda, şimdiden emekli ve memur zammına dair senaryolar ve olası hesaplamalar yapılmaya başlandı. Peki, 2025 Ocak ayında emekli ve memurlar yüzde kaç zam alır? Enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen fark ne olur? İşte, olası maaş zammı senaryoları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 08:41 Güncelleme: 15.08.2024 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2024 yılının bitmesine aylar kala, 2025 Ocak ayı için memur ve emekli maaş zammı senaryoları konuşulmaya başlandı. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, 9 Ağustos 2024 tarihli haberinde Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre olası zam miktarlarını hesapladı. Peki, 2025 Ocak ayında emekli ve memur zam oranı ne olur, yüzde kaç zam yapılır? İşte, emekli ve memur zam senaryoları...

        • 2

          YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 34 İLE 42 ARASINDA BEKLENİYOR

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı itibarıyla 7 aylık enflasyonu yüzde 28,76 olarak açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan üçüncü enflasyon raporunda ise yıl sonu enflasyonu önceki raporda olduğu gibi orta noktası yüzde 38 olmak üzere yüzde 34 ile yüzde 42 aralığında bekleniyor.

        • 3

          2025 OCAK AYINDA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLUR?

          Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan zammın içinde yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı bulunuyor.

          Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10’u aşarsa, memura önce buradan doğan fark verilecek, üzerine de 2025 yılı için daha önce toplu sözleşme ile belirlenmiş olan yüzde oranındaki zam ilave edilecek.

        • 4

          ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA KALIRSA ENFLASYON FARKI ÖDENMEYECEK

          Buna göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 34 çıkarsa Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10’un altında kalacağından enflasyon farkı uygulanmayacak. Sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Esasen yıllık enflasyon yüzde 37,3’ün altında kalırsa memur maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 6’da kalacak.

        • 5

          YILLIK ENFLASYONA GÖRE MEMURA YÜZDE 6 İLE 9 ARASI ZAM

          Enflasyon yüzde 38 olursa enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 6,62 oranında zam yapılacak.

          Yıl sonu enflasyonu yüzde 42 olarak çıktığında ise memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 9,71 oranında zam yapılacak.

        • 6

          2025 OCAK SSK VE BAĞ-KUR OLASI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLUR?

          Merkez Bankası’nın enflasyon tahminindeki patikaya göre Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ise şöyle olacak:

          Yıl sonu enflasyonu yüzde 34 olursa maaş zammı yüzde 7,43 oranında olacak. Enflasyon yüzde 38 olursa maaş zammı yüzde 10,64; enflasyon yüzde 42 olursa maaş zammı yüzde 13,85 olacak.

        • 7

          2025 OCAK AYI OLASI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ORANLARI

          Yıllık Enflasyon SSK, Bağkur Memur, Emekli Memur
          Yüzde 34 Yüzde 7,43 Yüzde 6
          Yüzde 38 Yüzde 10,64 Yüzde 6,62
          Yüzde 42 Yüzde 13,85 Yüzde 9,71
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Derimizdeki bakteri ve mikropları neden sevmeliyiz?
        Derimizdeki bakteri ve mikropları neden sevmeliyiz?
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
        Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Habertürk Anasayfa