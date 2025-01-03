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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Ocak konut iş yeri kira artış oranı belli oldu! Ocak ayı kira tavan zam oranı ne oldu, bu ay kiraya en fazla ne kadar zam yapılabilir?

        Ocak kira artış oranı açıklandı! 2025 Ocak konut ve iş yeri kira tavan zam oranı ne oldu?

        TÜİK 2024 Aralık enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu doğrultuda Ocak kira tavan zam oranı netlik kazandı. Bu ay iş yeri veya konut için sözleşme yenileyecek vatandaşlar, en fazla açıklanan oranda kirasına zam yapabilecek. Peki, 2025 Ocak kira tavan oranı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:21 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:25
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        • 1

          TÜİK, 2024 Aralık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon verileriyle elde edilen Ocak kira tavan artış oranı da belli oldu. Böylece milyonlarca ev sahibi ve kiracının konut ve iş yeri kirasına yapılabilecek kira oranı da netlik kazandı. Peki, 2025 Ocak kira artış oranı ne kadar oldu, Ocak'ta kiraya en fazla yüzde kaç zam yapılabilir? İşte, detaylar..

        • 2

          ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024’e ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yıllık enflasyon oranı 44,38% oldu.

        • 3

          OCAK AYI İÇİN TAVAN KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

          Aralık ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ocak ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen zam oranı yüzde 58,51 oldu.

          Aralık ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tavan zam oranı 58,51 olarak ortaya çıktı.

          Hem konutlarda hem iş yerlerinde ocak ayında tavan yüzde 58,51 olarak uygulanabilecek.

          2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

        • 4

          Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

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