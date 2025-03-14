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        Haberler Gündem Güncel 2025'in ilk dolunayı | Son dakika haberleri

        2025'in ilk dolunayı

        2025 yılının ilk tam ay tutulması gerçekleşti, yurdun birçok kentinde çıplak gözle dolunay gözlemlenebildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:46 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:46
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          Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Selimiye Camisi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

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          Büyük Çamlıca Camisi manzarası eşliğinde dolunayın doğuş anı timelapse tekniği ile görüntülendi.

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          Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Melike Hatun Camisi, Atakule ve şehir ışıkları ile güzel görüntü oluşturdu.

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